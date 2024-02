"Bastonate e insulti...". Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo: "Sono sconvolta"

Inquietante denuncia social per Alessandra Mussolini, che questa sera ha raccontato di essere stata aggredita per le strade di Strasburgo, dove in queste settimane si è trasferito il parlamento europeo di cui lei è parte. " Sono stata aggredita da un uomo che parlava italiano. Sono qui a Strasburgo, una serie di insulti pazzeschi. Aveva una specie di stampella, me l’ha data addosso sulla schiena e sulle spalle. C’è troppa violenza, sono stravolta ", ha detto l'onorevole di Forza Italia, mostrandosi visibilmente agitata.

Sono stravolta per quello che è successo pic.twitter.com/AeFoESYA81 — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) February 26, 2024

" Era appena finita la seduta del Parlamento europeo, io stavo camminando per strada accompagnata dal mio assistente, indossavo un cappuccio perché fa freddo. Ad un certo punto un tizio sui 40 anni è spuntato dal nulla: era italiano, lo so perché ha cominciato a insultarmi violentemente, diceva 'Mussolini pezzo di m...., fascista, e altre cose del genere ", ha proseguito l'eurodeputata, che non si sarebbe mai aspettata di rimanere coinvolta in un simile episodio in Francia. Dopo gli insulti, l'uomo è passato ai fatti, " si è avvicinato, era armato di un bastone, una specie di stampella, e ha cominciato a darmi addosso, sull'orecchio, sulla testa, sulla schiena, alle spalle ".

Pare che l'uomo fosse una furia, tanto che le persone accorse in soccorso di Mussolini non riuscissero a fermarlo. " Uno non se lo aspetta, così in centro, a Strasburgo, è assurdo ". Certo, l'onorevole non è certo sorpresa dal fatto che qualcuno possa averla aggredita verbalmente, il suo cognome in tal senso le ha sempre causato problemi, ma quanto accaduto oggi ha travalicato qualunque limite. " È la prima volta che accade un episodio così forte, non erano mai riusciti ad arrivare ad aggredirmi fisicamente. Sono sconvolta, perché c'è un clima di violenza che mi preoccupa moltissimo ", ha proseguito la donna, che ha già ricevuto la solidarietà dal collega Carlo Fidanza. " Io la scorta non l'ho mai avuta, non l'ho mai voluta, quindi è una cosa orrenda perché ti senti proprio ferita ", ha proseguito, spiegando che però non sporgerà formale denuncia alla polizia.