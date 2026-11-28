Berlino 2016, Strasburgo 2018, Magdeburgo 2024. Difficile dimenticare queste città e queste date, e non sono nemmeno tutte: sono gli attentati di matrice islamica al cuore d’Europa compiuti nei mercatini di Natale, trasformati da luoghi di gioia e incanto a luoghi di terrore e sangue. L’Europa non ha smesso di festeggiare il Natale, anche se c’è chi lo vorrebbe tanto cancellare, a iniziare dai nomi dei suoi simboli. Ma nonostante questo, e nonostante la paura di nuovi attentati, si continuano a perpetuare le tradizioni anche se dentro «gabbie»: i mercatini sono oggi blindati da militari armati, protetti da blocchi di cemento che pesano tonnellate, e i presepi sono spesso protetti da teche di vetro per evitare le vandalizzazioni. Però gli europei orgogliosi delle proprie radici, che sono fortunatamente ancora la maggioranza, resistono.

Anche lo scorso anno in Germania sono stati arrestati soggetti che preparavano attentati contro i mercatini e quest’anno l’attenzione resta altissima ovunque. Chi solleva il problema viene tacciato di essere «islamofobo» dalla sinistra radicale. E non è un caso se questa accusa arriva da chi evita di nominare l’islam politico. Come ha spiegato lo storico iracheno Omar Mohammed sul Telegraph, sottolineando che la gauche europea ha stretto un’alleanza con l’islam politico, che si è rafforzata dopo il 7 ottobre 2023. Mohammed conosce molto bene lo Stato Islamico, perché nel 2014 documentò in forma anonima le sue atrocità a Mosul prima di essere costretto a fuggire in Europa. Ed è per questo che considera la Fratellanza Musulmana un cavallo di Troia dietro una facciata apparentemente moderata e collaborativa, perché «sono pacifici fino a un certo punto, parlano il linguaggio del liberalismo e della sinistra, ma nel momento in cui arriveranno al potere, questo cambierà».

La Fratellanza Musulmana agisce in modo subdolo rispetto ai lupi solitari che assaltano i mercatini e che spesso rivendicano le proprie azioni in nome di associazioni terroristiche islamiche. È una rete che da decenni lavora per cambiare le società europee dall’interno, attraverso la pressione sulle istituzioni. Il suo obiettivo non è solo la predicazione religiosa: è la trasformazione culturale a lungo termine. È la progressiva imposizione di una sensibilità che rende «offensivo» ciò che è cristiano e normale ciò che è islamico in nome di una malintesa «inclusione». Ed è per questo che quando un’amministrazione di sinistra decide che la parola «Natale» suona troppo esclusiva, troppo cristiana, lo fa in un clima in cui da anni si è coltivata l’idea che le tradizioni maggioritarie europee debbano farsi da parte per non «disturbare» i nuovi arrivati. Ma è qui che prolificano e si radicano le idee della Fratellanza: non serve vietare i presepi se si convince la politica che è più «inclusivo» neutralizzarli. Il terrore jihadista colpisce i mercatini ma la strategia della Fratellanza prepara il terreno perché quei mercatini diventino sempre più insignificanti, fino a farli sparire.