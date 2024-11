Fitto nel mirino dei socialisti francesi: "Nessuna vicepresidenza per l'estrema destra italiana"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si terrà il prossimo 12 novembre l’audizione parlamentare di Raffaele Fitto in qualità di vicepresidente esecutivo dell’Ursula bis. L’attuale ministro per gli Affari europei del governo Meloni può contare sul pieno sostegno del Ppe, ma deve fare i conti con l’ostilità dei socialisti, pronti a tutto pur di escluderlo dalla squadra della von der Leyen. “Per noi è chiaro: nessuna vicepresidenza per l’estrema destra italiana” il monito su X del leader dei socialisti francesi Rafael Glucksmann. Parole che non sono passate inosservate. Perentoria la presa di posizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani: guai a mettere i bastoni tra le ruote a Fitto.

Andiamo per gradi. “Per quel che mi riguarda Raffaele Fitto non deve essere vicepresidente della commissione Ue e per quel che so il mio gruppo non ha cambiato posizione a riguardo” : questo quanto ribadito da Glucksmann interpellato dall’Ansa, sottolineando che l'alleanza che ha sostenuto von der Leyen a luglio non include Ecr (il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti europei, ndr) e per questo motivo “non c’è motivo di dargli una vicepresidenza”. Difficile ipotizzare margini di manovra al momento, il socialista transalpino sembra intenzionato a tenere la barra dritta. "Se poi Von der leyen e Meloni hanno fatto un negoziato parallelo, allora che ce lo dicano, ma se vuole contare sulla maggioranza che l'ha sostenuta a luglio, gli accordi sono quelli di luglio", ha spiegato Glucksmann.

Come anticipato, Tajani non ha lasciato correre. "Se posso dare un consiglio a tutti è quello di non mettere i bastoni tra le ruote" a Fitto, l'analisi del segretario di Forza Italia parlando con i cronisti a Pechino dove sta accompagnando il Capo dello Stato Sergio Mattarella nella sua visita di Stato in Cina. Tajani ha aggiunto che creare "problemi con posizioni pregiudiziali significherebbe fare un danno all'Italia e all'Unione europea. Fitto è la miglior soluzione che l'Italia poteva proporre. Sosteniamo la linea politica di von der Leyen". Tajani è fiducioso - "siamo convinti che supererà la prova" - ribadendo che FI vuole che "la commissione Ue cominci presto" ad essere operativa.

Attenzione ai possibili sviluppi. Subito dopo l’audizione di Fitto si terrà quella della vicepresidente spagnola Ribera, socialista. In caso di bocciatura dell’italiano, lei potrebbe fare la stessa fine. "Simul stabunt, simul cadent" , ossia "insieme staranno oppure insieme cadranno" , la sottolineatura di Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo: “È evidente che i Socialisti stanno giocando una partita pericolosa, fatta di attacchi privi di reale fondamento. Ogni tentativo di delegittimazione cadrà nel vuoto e non ci faremo intimidire da pressioni politiche sterili”.

