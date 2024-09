Il Pd si rivolge a Bruxelles: "Risoluzione leghista è minaccia ai diritti Lgbt"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Pd si rivolge direttamente al Parlamento Europeo per contrastare la mozione presentata la scorsa settimana dal deputato della Lega Rossano Sasso che impedisce di propagandare la cosiddetta "ideologia gender" tra i banchi di scuola.

"Questa mozione appare in aperto contrasto con i valori Ue e costituisce una minaccia ai diritti dei cittadini, in particolare delle persone LGBTQIA+, inclusi i bambini ", denunciano gli eurodeputati del Pd Alessandro Zan, Sandro Ruotolo, Irene Tinagli, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Brando Benifei, Camilla Laureti, Cecilia Strada, Raffaele Topo e Annalisa Corrado. Gli europarlamentari dem, iscritto al grupo dei Socialisti e democratici europei, nella loro interrogazione, chiedono alla Commissione se sia a conoscenza di questi fatti, se consideri questa risoluzione una minaccia dei diritti fondamentali dell'Unione e quali misure intende eventualmente adottare in merito.

Un'iniziativa che il deputato Sasso, che ricopre anche il ruolo di capogruppo della Lega in commissione Cultura, scienza e istruzione, considera legittima, ma mette in dubbio che chi ha presentato questa interrogazione abbia effettivamente letto la sua risoluzione "perché o sono in malafede, o hanno problemi nella comprensione del testo" . E attacca: "Siamo al ridicolo" , rivelando i essere oggetto del "solito odio social" e delle solite accuse di essere "omofobo, medievale, bigotto" . Sasso spiega che l'obiettivo della sua risoluzione è quello di evitare che lotta alle discriminazioni sia usata "come cavallo di Troia per propagandare l'ideologia gender fin dalle elementari" e per "insinuare teorie che non rientrano né nel piano dell'offerta formativa della scuola, né nel patto di corresponsabilità educativa" . Il deputato del Carroccio si dice favorevole ad aprire un dibattito sull'educazione affettiva purché ciò avvenga "con contenuti ben determinati e con il consenso dei genitori ". Sasso esclude, dunque, con fermezza ogni possibilità di avere "corsi organizzati da drag queen" o corsi "di educazione sessuale a bambini di 6 anni".