"Piano comune per Lampedusa". Così Meloni ha svegliato Ue e Germania

Giornata impegnativa per Giorgia Meloni a Lampedusa. Il presidente del Consiglio ha fatto visita all'isola con il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla quale ha mostrato le criticità che vive il Paese a causa dell'ondata migratoria. " Credo che quello che il governo italiano è riuscito a fare in Europa in tema di contrasto ai flussi migratori sia una rivoluzione copernicana ", ha detto il premier ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, in onda questa sera su Rete4. E piu ha aggiunto: " Fino a quando c'era la sinistra al governo si parlava solo di come redistribuire i migranti illegali in giro per l'Europa, adesso l'Europa parla di come fermare le partenze illegali ".

Quello raggiunto oggi, prosegue il premier, " è un buon punto di partenza al quale dovranno corrispondere altrettanti fatti concreti ". C'è soddisfazione da parte di Meloni per il lavoro fatto questa mattina con von der Leyen, soprattutto perché " questa mattina ha pronunciato parole in tema di immigrazione che dall'Europa non erano mai state pronunciate, che si riassumono nella frase: 'siamo noi a decidere chi entra e non entra in Europa e non i trafficanti' ". A sorprendere il premier è stata anche la rapidità con la quale il presidente della Commissione Ue ha accolto l'invito di un passaggio a Lampedusa. Una rapidità non comune fino a poco tempo fa, sinonimo di interesse dell'Europa nei confronti della questione italiana.

Segnato il solco e tracciata la rotta, ora Meloni dovrà portare la questione al tavolo degli altri Paesi e far capire loro che se i confini dell'Europa collassano sotto il peso dei migranti non sarà solo l'Italia a trarne svantaggio ma tutta l'Unione. " Continuo a proporre da anni una missione navale europea per fermare le partenze irregolari. L'Europa l'aveva anche messa nero su bianco, la missione Sophia. Aveva tre parti. L'unica che è stata attivata prevedeva che le navi europee andassero a recuperare i migranti, e per paradosso si rivelò un fattore di attrazione ", ha spiegato il premier indicando quella che è la sua linea per i prossimi mesi. L'obiettivo è ripristinare quella missione ma attivando anche la seconda e la terza parte: " parlava di usare le navi europee per fermare i trafficanti, impedire le partenze, in accordo con le autorità del Nord Africa, e secondo me anche con le organizzazioni sovranazionali. È la proposta che intendo portare al prossimo Consiglio europeo ".

Una forma di blocco navale alla partenza che dev'essere vista come " una battaglia fra la legalità e i trafficanti di esseri umani. L'Europa poggi ci ha detto che sta dalla parte della legalità e continueremo a batterci perché la legalità su questa materia venga ripristinata a livello nazionale e internazionale ". Ma tutto questo si scontra con il populismo e l'ideologia della sinistra, incapace di proporre idee ma solo di bocciare quelle del governo: " Noi abbiamo fatto delle proposte concrete, mentre per la sinistra,. nel passato, l'unica soluzione è stata 'facciamo finta di niente e consentiamo ai trafficanti di fare miliardi ". Il primo passo verrà fatto domani nel nuovo corso italiano: permanenza massima nei Cpr di 18 mesi, al termine dei quali si viene comunque rimpatriati.