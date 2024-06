"La prossima volta con l'auricolare". Salis e la scena muta con i giornalisti sulle occupazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella giornata di oggi, Fratelli d'Italia ha organizzato un presidio di legalità a Milano davanti alla sede di Milano del Parlamento Europeo per richiedere " che la neoeletta parlamentare Ilaria Salis paghi ad Aler l'intero suo debito relativo a quanto usufruito e abusivamente occupato ". Si tratta di un debito stimato da Aler in 90mila euro. Una donna residente in via Borsi, negli alloggi popolar, ha riferito al quotidiano Libero di essere stata residente di casa dell'insegnante precaria durante il periodo dell'occupazione, che la donna ricorda essere stato di circa 3 anni. Ma Salis, interrogata sul punto dai giornalisti alla sua prima uscita da parlamentare europea a Bruxelles, ha avuto bisogno del sostegno di un tutore per rispondere alle domande poste sul tema.

Un video pubblicato sui social da Fratelli d'Italia, infatti, si vede l'eurodeputata che, mentre la giornalista le pone domande, legittime, visti i temi di stretta attualità, sulla sua situazione, guarda con terrore verso Nicola Fratoianni. Il segretario di Sinistra italiana, che l'ha fortemente voluta al parlamento europeo come rappresentante degli italiani, è volato con lei a Bruxelles per farle da tutore, o da badante. Forse, è questo il dubbio che sovviene, temeva che Salis potesse esibirsi con altre dichiarazioni imbarazzanti sulle occupazioni come quelle fatte fino a poche ore prima? Ciò che è certo è che l'eurodeputata non ha risposto, ci ha pensato Fratoianni a farlo al posto suo. E ci si chiede se una persona che non è in grado di rispondere a domande che riguardano la sua vita, sia in grado di sostenere un dibattito al parlamento europeo su temi di ben altra portata. Anche perché Fratoianni non potrà sempre seguirla a Bruxelles per farle da portavoce e lei non potrà essere per sempre un'europarlamentare muta.

" La prossima volta potrebbe andare con gli auricolari per i suggerimenti ", è la soluzione trovata da Fratelli d'Italia per l'onorevole di Avs, così Fratoianni potrà risparmiarmi viaggi lunghi e costosi e fingere che la sua pupilla sia autonoma. Intanto, la domanda resta: cosa accadrà ora che Salis avrà sul suo conto, ogni mese, un accredito a vari zeri come parlamentare europeo? I fondi per pagare l'eventuale debito maturato con Aler non la mancheranno.

Salis smetta di nascondersi dietro l'immunità Parlamentare e dia il buon esempio pagando quanto dovuto. Noi di Fratelli d'Italia saremo sempre a favore della legalità, senza se e senza ma

", ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia,ed ex vice Sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.