Radicalizzazione e sicurezza europea: il convegno COSMO alla Camera lancia la proposta di un comitato permanente multidisciplinare

Sala gremita alla Camera dei Deputati per il convegno "Radicalizzazione e sicurezza europea: scenari, minacce e prospettive", promosso dal Center for Oriental Strategic Monitoring (COSMO) con il supporto del Centro Studi Averroè e il Patrocinio della Camera dei Deputati. La proposta: un comitato permanente e multidisciplinare sui fenomeni di radicalizzazione e prevenzione, per costruire percorsi di integrazione delle seconde e terze generazioni attorno a valori comuni.

Ad aprire i lavori il Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni: ”Se qualcuno pensa che si faccia integrazione con un pezzo di carta, questa non è integrazione. L'integrazione si fa difendendo il lavoro, sulla base del principio di reciprocità, e rispettando quei valori, quei principi, quelle regole che appartengono all'ordinamento democratico, civile, etico e morale del Paese che accoglie. Momenti di confronto come questo possono essere utili, necessari e importanti per fondare e rafforzare gli anticorpi, perché contrastare il fondamentalismo e il radicalismo vuol dire difendere le nostre libertà, difendere la nostra democrazia e difendere i diritti di uno Stato democratico” .

Ai saluti istituzionali l'On. Souad Sbai (Dip. Integrazione e Comunità Straniere). Il Direttore di COSMO, Bernard Selwan El-Khoury , ha illustrato la proposta: ”Se la radicalizzazione è un fenomeno multidisciplinare, multidisciplinare deve essere anche la risposta".

E ha portato i numeri: "I dati elaborati da COSMO mostrano che nel 2024 sono stati censiti in Europa 58 episodi terroristici in 14 Stati membri. Di questi, 24, vale a dire circa la metà, di matrice jihadista. Nel 2022, prima del 7 ottobre, gli episodi erano sei: in due anni il dato è quadruplicato, con un aumento del 300%” .