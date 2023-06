"Sgarbo istituzionale". La commissione Libe "dimentica" il sindaco di Lampedusa

Sgarbo istituzionale da parte della delegazione europea della commissione per le Libertà civili, oggi a Lampedusa, guidata dal presidente spagnolo Juan Fernando Lopez Aguilar (del gruppo S&D), che ha commesso una serie di mancanze di rispetto nei confronti delle autorità locali, tra cui il sindaco, ma anche degli altri componenti, in particolare gli eurodeputati dell'Ecr, del Ppe e del gruppo Id. La commissione Libe, infatti, ha cambiato all'ultimo il suo cronoprogramma senza darne conto all'ufficio del sindaco, Filippo Mannino, che è rimasto ad attendere Lopez Aguilar all'aeroporto dell'isola, dove si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa, mentre lui era già a salito a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera per una simulazione di operazione Sar.

Comprensibile la rabbia delle autorità locali, che si sono sentite messe da parte dall'Europa, apparsa completamente refrattaria alla voce di chi quel territorio lo vive quotidianamente, con tutte le conseguenze del caso. Nel cronoprogramma di Lopez Aguilar è poi previsto l'incontro con le Ong dei migranti, che non ha subito né modifiche né, tanto meno, cancellazioni di sorta. Ad alzare la voce contro il presidente della commissione Libe sono stati anche gli eurodeputati di destra facenti parte della missione che sono stati completamente ignorati da Lopez Aguilar.

" Sono amareggiato per quanto successo, perché non sono stato informato del cambio di programma. La visita doveva iniziare ascoltando le problematiche del territorio per bocca dell'autorità locale ", spiega il sindaco con grande delusione. Un passaggio, questo, che il presidente della Libe non " ha ritenuto opportuno o ha ritenuto superflua la mia presenza. Spero almeno che si dia un senso concreto a questa visita, perché la nostra isola è abituata da troppi anni a queste gite ".