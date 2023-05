Cirrosi epatica, cause, sintomi e cure della malattia del fegato

La cirrosi epatica è una malattia del fegato, frutto di danni reiterati o continui all’organo. Ogni volta che quest’ultimo subisce un danno si autoripara generando una cicatrice. Alla lunga però la sostituzione del tessuto sano con quello cicatriziale diventa un problema perché tale tipo di tessuto non è più funzionante.

La conseguenza è l’incapacità dell’organo di eliminare le sostanze tossiche per l’organismo. Le ripercussioni sono gravi. Il fegato inoltre si indebolisce perché non è più in grado di processare adeguatamente le sostanze nutritive: il rischio in questo caso è la malnutrizione.

Se il processo progredisce e finisce per interessare gran parte del fegato, può insorgere l’insufficienza epatica. Una condizione, quest’ultima, potenzialmente fatale.

In passato la cirrosi era considerata irreversibile, mentre oggi vi sono anche evidenze diverse.

I sintomi della cirrosi epatica

In fase iniziale la patologia può essere asintomatica, paucisintomatica o può manifestarsi con sintomi non specifici. Tra questi vi sono:

sonnolenza

stanchezza

febbre

inappetenza

nausea e vomito

diarrea

ittero (il colorito della pelle e delle sclere è giallastro)

stati confusionali

difficoltà digestive

Quando la normale funzionalità del fegato è completamente compromessa, nascono le complicanze. Può accumularsi liquido nell’addome, possono insorgere encefalopatia, varici esofagee e gastriche, ipertensione portale (si ostruisce l’arteria che porta sangue al fegato), alterazioni della funzione dei reni, alterazioni cutanee, alterazioni della coagulazione, compromissione della funzione respiratoria e cardiaca e addirittura si può arrivare alla formazione di noduli tumorali.

Le cause della cirrosi epatica

La patologia può essere causata da:

infezioni croniche del fegato come epatite B ed epatite C

abuso di alcol : steatosi epatica alcolica

: steatosi epatica alcolica patologie caratterizzate da deposito di sostanze nel fegato

steatosi epatica non alcolica, dovuta ad uno stile di vita non sano: i fattori di rischio sono obesità, diabete, ipercolesterolemia, ipertensione

di vita non sano: i fattori di rischio sono obesità, diabete, ipercolesterolemia, ipertensione patologie autoimmuni del fegato o delle vie biliari

Diagnosi e cura

La diagnosi di cirrosi epatica si basa, oltre che sull’esame del paziente, su analisi del sangue ed esami specifici.

Purtroppo non esiste una cura. Ciò che si può fare è rallentare il decorso della patologia, agire sui sintomi e le complicanze. Inoltre, generalmente, per quanto riguarda i comportamenti, bisogna astenersi dal consumare alcool, prediligere una dieta equilibrata e praticare attività fisica.

Nei casi particolarmente gravi viene preso in considerazione il trapianto di fegato.