Una "quad-demia" sta colpendo gli Stati Uniti. Cos'è e come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

È una stagione invernale molto pesante per gli Stati Uniti a causa della contemporanea circolazione di quattro diversi virus che stanno mettendo a dura prova la tenuta sanitaria del Paese tant'è che è stato coniato il termine di "Quad-demia", una sorta di "quadrupla epidemia" come hanno denunciato i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) che assistono a un aumento di persone che si rivolgono ai pronto soccorsi.

Quali sono i 4 virus

Nel dettaglio, si tratta dell'influenza A (quella che circola comunemente in questo periodo), il Covid (ormai diventato endemico), il virus respiratorio sinciziale (Vrs) e i norovirus (che provocano problemi gastrointestinali). Nelle ultime settimane quasi il 20% dei test per l'influenza sono risultati positivi così come l'11,6% dei test per il virus respiratorio sinciziale e il 6,9% dei test per il Covid come riporta AbcNews. A destare maggiore preoccupazione, però, i dati relativi ai norovirus con una positività che sfiora il 28% ed è la più alta dal 2019.

Ospedali al completo

" Tutti questi virus, incluso il norovirus, aumentano tradizionalmente nei mesi invernali. Questi numeri, almeno a livello locale, sono piuttosto classici rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza ma il tasso di aumento è stato particolarmente preoccupante ", ha dichiarato all'emittente americana il dottor Scott Roberts, direttore medico della prevenzione delle infezioni presso Yale New Haven Health. " Ciò che colpisce di più sono i livelli di attività combinati dei quattro virus. Tutti e quattro possono causare sintomi abbastanza gravi da mandarvi al pronto soccorso", hanno spiegato esperti del settore a Forbes.

Questa "Quad-demia" sta mettendo a dura prova il sistema sanitario americano: molti medici segnalano che gli ospedali sono al completo o quasi al completo e che spesso i pazienti aspettano molte ore prima di essere visitati al pronto soccorso. Non siamo certamente a livello del Covid 2020 ma molte strutture sono talmente intasate che i medici, per evitare ai pazienti lunghe attese, invitano tutti coloro siano positivi a Covid, Vrs e norovirus ad effettuare una visita medica virtuale o, al massimo, recarsi in un centro di pronto soccorso prima di decidere se è il caso di andare davvero in ospedale.

Come proteggersi dalla "Quad-demia"

Gli esperti spiegano che il picco potrebbe non essere ancora stato raggiunto ma che, con il passare dei giorni, si dovrebbe assistere a una diminuzione generale dei casi. Per proteggersi, gli americani devono mettere in pratica quanto imparato negli anni del Covid: mascherine e igiene personale lavandosi bene e accuratamente le mani. Ovviamente, evitare situazioni a rischio con persone positive a una di queste patologie. In molti ospedali americani, infine, sta diventando obbligatorio l'uso delle mascherine con una limitazione delle visite.

La situazione in Italia