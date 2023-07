Fascicolo cittadino, si accede dal pc

È diventato più semplice pagare le multe. Il Comune ha introdotto la possibilità di accedere al proprio fascicolo personale dal sito di Palazzo Marino. Non è più indispensabile scaricare l'app.

Significa che se non si ha con sè lo smartphone, possono bastare un computer o un iPad. Attenzione però, occorre sempre disporre del codice Spid o di una carta di identità elettronica (CIE). A quel punto basta inserire la targa dell'auto per pagare le multe per divieto di sosta (solo queste per il momento). È possibile anche autorizzare l'invio di notifiche e sapere così, in tempo reale, quando si è commessa l'infrazione. Il servizio funziona sia se si è proprietari del mezzo sia che lo si utilizzi a noleggio, purchè l'immatricolazione sia avvenuta in Italia. Dallo scorso aprile, infatti, è possibile registrare sul proprio fascicolo anche le targhe delle auto intestate a familiari, quelle aziendali o in leasing. Il vantaggio è che si riesce a pagare il verbale con pochi clic, entro i primi 5 giorni, evitando le spese di notifica. E per chi non è solito ricorrere alle pratiche online? Nulla cambia: riceverà comunque la multa cartacea a domicilio e potrà pagarla entro cinque giorni con lo sconto previsto del 30% ma con l'aggiunta delle spese di notifica.

Dal settembre 2021 sono stati 280mila i residenti che hanno registrato la propria targa e sono stati recapitati circa 400mila avvisi d'infrazione, di questi il 70% è stato pagato nel giro di qualche ora tramite la app.

Da oggi la stessa operazione sarà possibile anche via computer. Al momento le multe trasmesse via app sono solo quelle per divieto di sosta. Da settembre sarà possibile ricevere via app anche altri avvisi di infrazione (eccesso di velocità o ingresso in corsie preferenziali), la precedenza è stata data alla sosta.