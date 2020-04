Fedez si vendica di Chiara Ferragni che lo minaccia: "Ti stacco il c..."

La quarantena a Milano dei Ferragnez è all'insegna del divertimento. Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato su Instagram numerosi momenti di gioco e di allegria, sia in compagnia di Leone che in coppia. TikTok è diventata la nuova "ossessione" dell'imprenditrice digitale, che il più delle volte coinvolge il marito e il figlio nelle sue coreografie che, proprio perché non perfette, strappano un sorriso e hanno più successo di quelle impeccabili. Non mancano gli scherzi in casa Ferragnez e proprio l'imprrenditrice è stata vittima di suo marito poche ore fa. La sua reazione è stata censurata dal cantante, che ha dovuto interropere il video anche se le parole di Chiara sono chiarissime nella clip condivisa da Fedez nel suo profilo.

Quella di Fedez è stata una vera e propria vendetta per lo scherzo fatto da Chiara Ferragni qualche giorno fa. In quell'occasione, l'influencer organizzò uno scherzo terribile per suo marito con la collaborazione del suocero Franco, che si trova in quarantena con loro. Approfittando di un momento di relax di Fedez, che riposava in giardino, Chiara Ferragni fece in modo di posizionare uno degli sgabelli di casa sopra la testa del marito. Uno scherzo ben congegnato, che si è potuto realizzare grazie all'utilizzo di una tromba da stadio, con la quale l'influencer ha svegliato di soprassalto il marito. Ovviamente, Fedex non ha potuto fare a meno di sbattere contro lo sgabello, meditando in quel momento la sua vendetta per la moglie, da compiersi entro la fine della quarantena.