Finale di Champions Inter-Psg, ok al maxischermo dentro San Siro

Ascolta ora 00:00 00:00

Due anni dopo l'Inter torna a giocarsi una finale di Champions League. Da Istanbul a Monaco di Baviera, il 31 maggio prossimo contro il Paris Saint Germain. Saranno circa 18mila gli interisti che partiranno alla volta di Monaco per tifare dal vivo. Milano è però pronta a far vivere un'altra notte che potrebbe restare nella storia del calcio anche a tutti gli altri che dovranno accontentarsi di guardare la partita sullo schermo. E lo farà (anche questa volta) da dentro il tempio del calcio milanese. È stato infatti deciso ieri di organizzare un maxischermo, come era accaduto nel 2023, quando 45mila tifosi nerazzurri seguirono all'interno del Meazza la finale (poi persa) contro il Manchester City.

L'ufficialità è arrivata dalla Prefettura milanese, ora si attendono da parte del club le informazioni necessarie su come partecipare all'evento.

La decisione è stata presa ieri durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, al quale ha partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Un incontro durante il quale è stata avviata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in occasione della finale di Champions. Nel frattempo sempre ieri è stata prevista, inoltre, un'intensificazione delle misure di sicurezza, soprattutto nelle aree centrali del Comune di Milano anche per la serata di oggi. Alle 20.45 infatti allo stadio «G. Sinigaglia» di Como andrà in scena l'ultima partita di Serie A dell'Inter. I nerazzurri hanno ancora la possibilità di vincere il campionato, nel caso in cui dovessero conquistare i tre punti in palio e il Napoli, che giocherà alla stessa ora in casa allo stadio «D. A.

Maradona» contro il Cagliari, non dovesse invece riuscire a spuntarla sui sardi. In ogni caso i tifosi, che siano della formazione milanese o di quella partenopea, potrebbero decidere di scendere in strada a festeggiare, da qui le intensificazioni di controllo da parte della Prefettura.