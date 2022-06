Finanza sostenibile e lotta al gender gap: che legame c'è?

L'inclusività di genere è ritenuto uno degli obiettivi più importanti per far combaciare adeguatamente un'istituzione finanziaria agli standard Esg sempre più pesanti nel moderno contesto finanziario. Oltre all'impatto ambientale (Environment) e a quello sociale (Social), il principio Esg valorizza anche la sostenibilità in termini di Governance, ultima e spesso più trascurata lettera della sigla. A cavallo tra l'aspetto sociale e quello di governance si inserisce il tema dell'inclusione femminile nel contesto finanziario.

Una finanza più sostenibile dovrà essere, in futuro, una finanza in cui a uomini e donne sia dato uguale opportunità di sviluppo di carriera: cambieranno le necessità di valutazione dei parametri e i ritmi di lavoro e pertanto dovrà cambiare anche la configurazione di team, percorsi di carriera, competenze richieste. Come ha scritto WeWealth, " secondo gli ultimi dati dell'indice sulla parità di genere dell'European institute for gender equality " nel settore dell'inclusione femminile nella comunità finanziaria " l’Italia si colloca al 14° posto in Europa ". Il Paese anche in tale settore " sconta un ritardo non solo nell'ambito del potere (ovvero nell'ccesso più o meno paritario sul fronte politico, economico e sociale) ma anche nell'allocazione del tempo (basti pensare al tempo dedicato ai lavori domestici o alla cura dei figli, delle persone anziane o dei disabili) e nella conoscenza ". Grande opacità è invece presente, in forma generalizzata, sul gender pay gap con ancora l'80% delle aziende italiane che non pubblicano alcuna informazione in materia.

Su questo fronte un raro esempio è rappresentato da "Womenomics", rapporto curato dalla banca d'affari Goldman Sachs, il quale ha sottolineato che le aziende finanziarie maggiormente in grado di promuovere donne a ruoli manageriali hanno registrato migliori prestazioni ma che al loro interno il gender pay gap continua a essere tra il 12% e il 18%.