Fiorio, non solo cravatte: dalla città fino in spiaggia

La storia della famiglia Fiorio e il loro marchio hanno radici profonde nella creatività e nella sartorialità italiana. Tutto ebbe inizio nel lontano 1946 a Milano. L'estro creativo e la vocazione sartoriale della famiglia Fiorio, partì allora, dai foulard che tanto piacquero alle donne parigine e agli amanti di look sofisticati e accessori che fanno la differenza. Poi, arrivare alle cravatte fu naturale, mantenendo lo stesso estro creativo, il concetto di realizzazione artigianale e di sartorialità. Il marchio fu poi acquisito, nel 2007, da Canepa Spa, storica azienda del distretto serico comasco, leader nella tessitura di fibre pregiate, oggi all'avanguardia anche nella sostenibilità. Eccellenza dei filati, produzione rigorosamente made in Italy e cura dei dettagli contribuiscono a rendere le collezioni Fiorio di altissima qualità. Colore, libertà ma anche una divertente peculiarità' tecnologica nelle nuove collezioni Fiorio Milano per la primavera estate con la proposta mare. Si tratta del costume «ghost», all'apparenza in tinta unita, ma che a contatto con l'acqua svela disegni ton sur ton che scompaiono nuovamente, man mano che il capo asciuga. I boxer mare del brand incarnano la sartorialità nello swimwear per un'eleganza contemporanea tutta italiana. Due sono le proposte all'interno della collezione: la prima in poliestere è vivace e colorata, con fantasie classiche stile cravatteria, disegni pittorici e poi pesciolini, barche, mongolfiere. La seconda, vintage invece è più sobria, con costumi eleganti in poliammide effetto smerigliato, opaco. Il materiale in cui sono realizzati i costumi della collezione Fiorio sono traspiranti, resistenti al sole e di veloce asciugatura. A completare la proposta mare anche gli accessori coordinati ai colori e alle fantasie dei costumi. Il telo mare, in microfibra e in spugna di cotone bordato in lino, la camicia sempre di lino e due tipologie di borse realizzate con tessuto Canepa: una shopping e una city bag cui è possibile abbinare una pochette per documenti e cellulare. Altra grande novità sono i giubbini: tre per la proposta vintage e tre per quella classica. Il vintage all'esterno è in tinta unita, stampato internamente, mentre il modello classico al contrario stampato esternamente con l'interno in tinta unita. Stesse fantasie e colori anche per i cappellini da baseball da abbinare. La cravatta di pregiate fibre naturali resta l'accessorio principe del brand cucita a mano da oltre 70 anni. Novità anche nei tessuti come il lino e il cotone che stanno sempre più conquistando spazio anche nella cravatteria. A

mpia la collezione dedicata alle cerimonie dove i disegni sono grintosi ed estrosi, insoliti ed originali. Oltre alle tonalità classiche non mancano il lilla, l'azzurro e il carta da zucchero. Protagoniste anche le sciarpe dai colori vivaci e tessuti come il cotone e il lino, freschi e leggeri, per dare un tocco di preziosa eleganza al look delle serate estive. E poi è tornata la bandana, classica in cotone, ma anche in seta, in diversi colori, che sta vivendo un suo momento di successo, di grande tendenza. Per l'uomo elegante che osa e sa come distinguersi senza rinunciare al suo stile.