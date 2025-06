"Il fiume dei libri" rompe gli argini della cultura a Lodi

Ascolta ora 00:00 00:00

Parte oggi a Lodi la seconda edizione del festival «Il fiume dei libri» che durerà sino al 15 giugno in piazza della Vittoria. Sotto la direzione artistica di Cadore 33 (Riccardo Cavallero e Teresa Martini) presenta, anche questa stagione, un programma ricco di ospiti e caratterizzato da una forte attenzione alle tematiche del territorio, che saranno il filo conduttore di diversi appuntamenti.

Novità della seconda edizione sono gli incontri speciali previsti per la mattina di sabato 14 e domenica 15 giugno, che si svolgeranno lungo il fiume Adda, presso Piarda Ferrari: appuntamenti pensati per un pubblico giovane e sensibile ai temi green, alla sostenibilità e al rapporto tra cultura e ambiente.

Oggi la kermesse partirà alle 18 e 30 con Pierdante Piccioni (il medico che ha ispirato la serie tv Doc Nelle tue mani), Luigi Zoja e il lodigiano Giulio Cavalli. Domani spazio a Sandrone Dazieri, Daria Bignardi e Beppe Severgnini, mentre venerdì interverranno Vittorino Andreoli con una lectio magistralis, Marina Marazza e il finalista del Premio Strega, Paolo Nori. A condurre la serata dedicata al premio letterario sarà Fabio Canino, noto come giudice di Ballando con le stelle, «ma anche un bravo autore: la sua popolarità può avvicinare il pubblico a un premio importante come lo Strega sottolinea Cavallero Vogliamo continuare a essere popolari, non è un festival di nicchia o per iniziati». Nella penultima serata - sabato - in piazza, saranno protagonisti Sveva Casati Modignani, Filippo Caccamo e Fabio Genovesi, mentre la chiusura domenica sarà affidata ad Aldo Cazzullo, Alfio Quarteroni e Nicola Gratteri che chiuderà il festival presentando Una cosa sola (Mondadori) con il direttore del Cittadino di Lodi, Lorenzo Rinaldi. Per gli incontri in Piarda Ferrari sabato alle ore 10 Mirko Volpi presenterà Oceano Padano (Editori Laterza) con Stefano Rotta e alle ore 11 Stefano Fenoglio terrà un monologo tratto dal suo libro Uomini e fiumi. Storia di un'amicizia finita male (Rizzoli).

Come ha spiegato Cavallero nella presentazione milanese di «Il fiume dei libri»: «Alla vigilia c'è sempre un po' di timore, ma siamo anche convinti di avere allestito un programma degno di nota: gli autori

presenti, tutti insieme, hanno venduto oltre 20 milioni di copie. Direi che c'è una bella rappresentanza dell'editoria attuale. In più, come è nello spirito della rassegna, quest'anno inizieremo a parlare di fiume sul fiume».