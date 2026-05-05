Per Fondazione Cariplo bilancio record nel 2025

Nel 2025 la Fondazione Cariplo ha realizzato un utile di 353,9 milioni, quasi un quarto (+23,5 per cento) in più del 2024 (286,5 milioni) e al netto di imposte versate per oltre 55 milioni. È questa l'ultima riga del bilancio record del 2025, approvato ieri dalla Commissione centrale di beneficenza presieduta da Giovanni Azzone. L'attività filantropica sul territorio lombardo ha raggiunto i 187,2 milioni (164,5 nel 2024), a fronte del budget iniziale non ancora esaurito di 215 milioni (già confermato anche per il 2026). I risultati hanno consentito di allocare 117,1 milioni (contro i 90 dell'anno prima) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni che così ha superato i 500 milioni: si tratta di quella riserva che permette alla Fondazione di effettuare erogazioni sul nostro territorio anche negli anni bui che si dovessero eventualmente presentare. Ed è una consistenza che ormai copre più di un triennio di erogazioni al ritmo garantito di 140 milioni l'anno.

Una situazione che, al momento, non è immaginabile, anzi: i risultati annunciati ieri confermano lo straordinario periodo di salute della principale partecipazione bancaria. Quel 6,62 per cento di Intesa Sanpaolo che nel 2025 ha fruttato 343,2 milioni di dividendi, a cui si sono aggiunti altri 65,3 milioni di proventi da altre partecipazioni, per un totale di 408,5 milioni di entrate. A fine 2025 il valore degli attivi era di 13,05 miliardi, con un patrimonio netto contabile di 7,3, che fanno di Cariplo la prima Fondazione italiana e una delle top ten d'Europa. Nel frattempo è arrivato anche l'ok definitivo del Mef (il ministero dell'Economia) al nuovo Statuto che ha modificato la governance prolungando il mandato di Commissione e presidente da 4 a 6 anni, con scadenza dal 2027 al 2029; mentre quella del Cda è ridotta da 4 a 3 anni. Per questo Azzone, in carica dal 2023, potrà essere confermato nel 2029 fino al 2035.

Sul lato erogazioni, nel 2025 le risorse hanno contribuito alla realizzazione di 1.265 progetti nei diversi ambiti di intervento tipici della Fondazione. Il 2025 è stato anche l'avvio delle sfide di mandato sul contrasto al fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano (programma ZeroNeet), sull'autonomia delle persone con disabilità (Destinazione autonomia) e sul sostegno dell'infanzia (Anita - Infanzia prima): a queste attività sono andati oltre 19,3 milioni.

Guardando invece al 2026, proprio ieri a Palazzo Lombardia è stato presentato il bando "Progetti integrati della cultura 2026-2029", promosso dalla Regione in collaborazione con la Cariplo: un investimento da 21,5 milioni, di cui 3,5 aggiunti dalla Fondazione. "È la misura con più risorse investite da parte di Regione Lombardia ha detto l'assessore alla Cultura Francesca Caruso l'obiettivo è riqualificare i luoghi della cultura da parte di soggetti pubblici, anche in partenariato con soggetti privati".

Un metodo, ha aggiunto il presidente Azzone che ci permette di "essere complementari con Regione Lombardia: abbiamo questa fiducia reciproca che credo ci aiuti a fare qualcosa di bene per la nostra comunità. Fondamentale è la condivisione degli obiettivi, anche in questa iniziativa".