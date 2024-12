Da "Frozen" a "Gli Aristogatti": maxi concerto con le note Disney

Ascolta ora 00:00 00:00

Alcune delle più belle colonne sonore di «casa Disney» fanno un grande spettacolo. Proprio così: stasera (dalle ore 20), è quello che si potrà vedere e sentire al Teatro Repower, in quel di Assago (Mi). «The Best of Disney Music», ovvero unica tappa nel nord Italia di questo concerto diretto dal maestro Gerardo Di Lella, con la Grand Òrchestra. Una bella compagine.

Protagonisti della serata-evento, infatti, saranno anche i 90 elementi della Gerardo Di Lella Grand Òrchestra, formazione di stampo americano, e un organico di quattordici voci, tutte in grado di sostenere il duplice ruolo di solista-corista. Riguardo le musiche, Di Lella ha arrangiato tutte le partiture dei brani, rispettando fedelmente le versioni presenti nelle pellicole originali. Sui leggii le musiche di sedici film tra quelli che hanno fatto la storia della Disney: «Gli Aristogatti», «La Bella e la Bestia», «Aladdin», «Mulan», «La Sirenetta», «Pinocchio», «Biancaneve e i sette nani», fino a «Cenerentola», solo per citarne alcuni. Il concerto sarà un omaggio a una tradizione che ha saputo combinare diversi generi musicali, dal jazz al pop, dalla musica sinfonica a quella etnica. La parola al maestro.

«Ciò che vedrete è il risultato di un impegno notevole - afferma Di Lella - Questo concerto rappresenta una sfida, un viaggio che abbraccia la varietà dei linguaggi, appunto: dal jazz al pop, dalla musica sinfonica all'etnica. L'obiettivo finale è offrire al pubblico l'opportunità di ascoltare melodie in modo da coglierne tutti i dettagli che solitamente passano inosservati durante la proiezione, immergendosi completamente nella bellezza della musica che ha accompagnato generazioni di spettatori; una musica eterna, che resterà per sempre, per i bambini di ieri, di oggi e di domani». E ancora: «Tutti i genitori fanno vedere i cartoni ai propri figli, e partono dal ricordo di film come Cenerentola e Pinocchio e le altre storie, a cui se ne aggiungono sempre di nuove». Arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra di musica extracolta, Di Lella sin da giovanissimo ha avuto la passione per la sonorità «grandiosa».

Nel corso della serata, il pubblico sarà guidato in un'avventura sonora

attraverso la magia dei film Disney con un programma che non solo celebra i classici, ma che include pure le colonne più recenti, come quelle di «Frozen» e «Il Re Leone», che hanno segnato profondamente le generazioni più giovani.