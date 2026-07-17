Divieti vietati

Le prime avvisaglie dell'estate arrivano tra maggio e giugno, quando giornali e tg ti dicono cosa bere, come vestire e a che ora uscire. Il segnale che ormai ci siamo è a luglio, nel momento in cui si assegnano alle città i bollini rossi per il caldo. E la conferma che non si torna più indietro è quando sui siti appaiono i servizi su "L'estate dei divieti". Ieri ne abbiamo contati tre. Per fortuna non siamo liberali, altrimenti ci chiuderemmo in casa.

Indecisa tra voler essere uno Stato liberale, dove è permesso tutto ciò che non è esplicitamente vietato dalla legge, ma condannata a essere un Paese statalista, dove è vietato tutto ciò che non è espressamente permesso, l'Italia nello sfornare divieti è imbattibile.

Sono vietati bikini e torso nudo nei centri storici e nelle strade dello shopping di molte località di mare. Nelle più sciccose come Portofino è severamente vietato mangiare per strada e sulle panchine (tra l'altro abolite). Alcune località panoramiche hanno persino vietato assembramenti da selfie. Dappertutto sono vietati birre e cocktail in piazza, il fumo in spiaggia e accendere griglie e falò. In genere la musica ad alto volume è vietata, mentre il gioco del calcio è vietato severamente...

Forse è meglio così. Fin quando lo Stato ci proibisce qualcosa, tutto va bene.

La situazione diventa seria quando all'improvviso tutto è permesso. E comunque, da italiani, la cosa non ci preoccupa molto. Un Paese capace di distinguere il "vietato" dal "severamente vietato" è capace di sopravvivere a tutto.