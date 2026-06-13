Tengo famiglia (anzi, due)

È perché la teniamo tutti, che l'Italia è una grande famiglia. Lo hanno capito anche quelle insostituibili risorse umane, economiche, demografiche e culturali che sono gli immigrati. I quali, per essere più italiani di noi italiani, preferiscono averne due.

Ci stavamo pensando ieri quando abbiamo sentito la prima dichiarazione pubblica di Louis Dassilva dopo l'assoluzione in primo grado per l'omicidio di Pierina Paganelli: «Ringrazio le mie mogli perché se ho resistito è grazie a loro».

Noi italiani dovremmo imparare: bisogna sempre ringraziare le nostre mogli.

Il problema è che Louis Dassilva di mogli, nonostante in Italia la poligamia sia vietata, ne ha due. Una qui e una in Senegal. Sarà anche vero che noi ci stiamo trovando l'Africa in casa, ma ci sono africani che qui hanno trovato l'America.

Comunque. La domanda è: il patriarcato, il rispetto per le donne, la parità dei generi... Ma le femministre - scusate il refuso non dicono nulla?

E così, in nome dell'inclusività abbiamo sdoganato anche la bigamia. Vabbè, dai: tutti abbiamo una doppia vita.

Poi ci sono i doppi standard.

Perché nessuna s'indigna per il fatto che a Kabul il regime talebano ha ribadito il divieto per le donne afghane di uscire di casa, pena il carcere? Ma va bene così...

E per quanto riguarda Louis Dassilva, sappia che oggi è felice, ma domani rischia di rimpiangere di essere tornato dalle sue due mogli. Per integrarsi davvero gli resta da imparare che già una è troppo.