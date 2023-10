Giletti c'è e Santarelli cresce, l'ora vincente di Rtl 102.5

Giletti è tornato in radio e si sente che aveva proprio voglia di comunicare con il pubblico. Giletti 102.5 va in onda tutti i venerdì dalle 8 alle 9 su Rtl 102.5 ed è un talk serrato nel quale intervengono ascoltatori, opinionisti e testimoni. L'argomento del giorno è di strettissima attualità come, ad esempio la guerra tra Israele e Hamas oppure la polemica intorno a Vittorio Sgarbi (e le notizie importanti sono date in diretta, come quella del post di Giorgia Meloni su Giambruno).

C'è poco spazio per la fuffa, alla domande seguono subito le risposte e non si affonda nel politichese democristiano in cui tanti altri dibattiti radiotelevisivi si ritrovano impantanati. Giletti è immediato, diretto. Parla in modo pacato ma non pontifica. Esprime le proprie idee, che sono spesso divisive, ma lascia correttamente il margine di risposta o quantomeno di dubbio.

Volendo, funziona persino meglio che in tv perché ha ritmo ma non è invadente e, soprattutto, ha la capacità di sintesi. Giletti è un «titolista» nato e il contesto radiofonico, più compresso nei tempi e negli scambi di idee, gli consente di rendere al meglio. Insomma Giletti 102.5 è un format che convince anche a questo giro. E convince anche perché è clamorosamente cresciuto il «partner in crime» di Massimo Giletti, ossia l'eclettico Luigi Santarelli che, dopo anni di necessaria gavetta, ora ha il passo davvero giusto e la sicurezza necessaria per intervenire, contenere, dettare il ritmo. Nel sempre meno autorevole panorama radiofonico, lui è uno dei golden boy della Generazione Z che merita il futuro migliore.