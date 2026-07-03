Le gite vicine ad alta quota fra sport, natura e scienza

Lassù sulle montagne ci sono tesori tutti da scoprire, per giornate all'insegna di natura e avventura a pochi passi da casa. Sono i rifugi alpini lombardi, facilmente raggiungibili senza volare all'altro capo del mondo ma capaci di regalare emozioni grazie a escursioni guidate, visite in malga, concerti in alta quota, laboratori di sostenibilità, workshop sulla gestione dei ghiacciai, trekking e approfondimenti sull'agricoltura di montagna.

Sono questi i contenuti principali di quattro progetti finanziati dal Consiglio regionale nell'ambito della Legge per le Montagne di Lombardia, ispirata ai principi della Carta di Save the Mountains. Eccoli: il "Festival delle Alpi di Lombardia", promosso dall'Associazione Montagna Italia di Bergamo, che da oggi a domenica propone escursioni, un concerto in quota e la proiezione di film e documentari dedicati all'alpinismo; "La caduta e il risveglio - arte e scienza per le foreste di Vaia", organizzato dal Cai di Brescia, fino a novembre con escursioni naturalistiche, laboratori fotografici e un seminario sul ghiacciaio dell'Adamello e i cambiamenti ambientali. Sempre il Club Alpino Italiano, attraverso il Comitato Regionale, promuove "Respira la montagna", domenica in cinque aree montane lombarde - Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Brescia - con attività nei rifugi Menaggio, Carlo Porta, Alpe Corte, Branca e Pirlo allo Spino. Completa il programma, sempre il 5, "Impatti: storie dell'impatto dell'uomo sui territori di montagna", promosso dall'Associazione EconomieFuoriScala ETS ad Alone, frazione di Casto (Brescia). Ma non sono gli unici appuntamenti che costelleranno questa estate lombarda "ad alta quota" (e non solo): sempre sotto l'egida del Consiglio Regionale sono previste fra agosto e settembre numerose date all'insegna di sport, solidarietà e tradizioni enogastronomiche del territorio. Il 2 agosto c'è la tappa di Maccagno (Va) della "Traversata dei Castelli", gara di nuoto in acque libere che richiamerà 1.500 partecipanti. Dal 15 al 18 agosto, a Cremia (Co), si svolgerà la "Festa delle Sponde", con mercatini di prodotti tipici, intrattenimento, Notte Bianca sul lago e spettacolo pirotecnico. Il 29 agosto, a Stradella (Pv), va in scena "OltreGravel", evento cicloturistico per la valorizzazione dell'Oltrepò, mentre dal 29 agosto al 6 settembre, ad Arcore (Mb), "Arcore Fuori GP" propone una mostra sul motorsport affiancata da iniziative inclusive.

Il 30 agosto due appuntamenti: a Villanuova sul Clisi (Bs) arriva "Spiedo nel Parco", con la prima Gara di Spiedo Villanovese, mentre nell'Oltrepò Pavese si correrà la storica "Freccia dei Vini", competizione ciclistica per Elite e Under 23 giunta alla 54esima edizione. Dal 3 al 6 settembre, a Scanzorosciate (Bg), la "Festa del Moscato di Scanzo" celebra il vino docg e le eccellenze locali.

Il 12 e 13 settembre, a Misinto (Mb), il 9° "Memorial di Fily" unirà sport e solidarietà per la ricerca sui tumori pediatrici. Chiude il calendario nei fine settimana del 18 e 25 settembre, a Monza, il "Festival del Parco", con iniziative su arte, natura e scienza.