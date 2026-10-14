Giaguari & dinosauri

Ci sono cose sulle quali purtroppo pensiamo che Matteo Salvini abbia ragione. Come sulla pensione anticipata. Una priorità. Soprattutto se applicata alla politica. Rosy Bindi e Pierluigi Bersani, ad esempio; centocinquant’anni in due. Beata gioventù.

E insomma, ieri la Bindi, che sogna il Quirinale, ha lanciato Bersani come federatore del centrosinistra, posto dove ormai ci sono più candidati che elettori. “Serve un atto di generosità da parte di Schlein e Conte: per unire si scelga Bersani, poi tutti a fare campagna”, ha detto. E speriamo intenda a lavorare in campagna. Essendo largo, c’è in effetti un sacco di campo da zappare.

Come direbbe Bersani, “In campagna sono rimaste le prugne”.

“E cosa c’entra?”. “Ma nulla, così, per dire una cosa a caso come fa lui”.

Comunque. A parte che a volte l’atto di generosità sarebbe scomparire dalla politica, dobbiamo confessare che se i giovani del Pd, visti in azione, ci fanno ridere, i vecchi ci terrorizzano. Bersani e Bindi. Due di quei comunisti che non hanno mai vissuto sotto un regime comunista, sempre patrioti delle patrie altrui, mai della propria. Se dovessero farne una giusta, sarà perché si sono sbagliati.

I giaguari, i passerotti, i tacchini, le bambole, le mucche nel corridoio, le allodole e gli scogli da asciugare. Pensavamo di esserceli tolti dai coglioni. E invece... C’è da preoccuparsi. Adesso che tra i grillini non ci sono più due statisti della levatura di Roberta Lombardi e Vito Crimi, Bersani potrebbe anche farcela.