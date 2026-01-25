Ambra Angiolini innamorata, Campello e Morata novità sul divorzio, Andrea Delogu a Sanremo

Weekend tempo di gossip. C'è chi è tornata a sorridere al fianco di un uomo (Ambra Angiolini), chi avrebbe avviato le pratiche di divorzio (Alice Campello e Alvaro Morata), chi è alle firme legali (Bova - Morales) e chi, invece, punta dritto a Sanremo (Andrea Delogu).

Ambra Angiolini e Pico Cibelli paparazzati insieme

È bastata una foto per scatenare l'ultimo pettegolezzo su Ambra Angiolini. Ma, del resto, la foto è di quelle che fanno inevitabilmente parlare. Già, perché l'attrice si è presentata all'evento di Emporio Armani a Milano per la presentazione delle nuove divise dell'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina mano nella mano con Pico Cibelli. Lui è presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia e la paparazzata davanti a decine di curiosi non lascia molto spazio alle interpretazioni. Per tutti (o quasi) Ambra e Pico sono la nuova coppia vip del momento. L'indizio che si tratta di "amore" sembra arrivare anche dall'ultima intervista fatta da Ambra a Domenica In, ospitata in cui Angiolini ha confessato: "Sono di nuovo fidanzata e innamorata, ma ho un problema: lui non lo sa".

Rocìo Morale e Raoul Bova, atto finale della separazione dal notaio (ma si ignorano)

Finito l'amore (ormai diversi mesi fa) è il momento delle carte. La separazione tra Rocio Morales e Raoul Bova è arrivata all'atto finale e i fotografi della rivista Chi hanno documentato l'incontro avvenuto tra i due ex davanti al notaio. " Rocio e Raoul evitano di incrociare gli sguardi", riferisce il settimanale : "Nessuna confidenza, nemmeno una minima gentilezza. L'atmosfera è asciutta, controllata". L'attrice e il protagonista di Don Matteo sono entrati e usciti dallo studio notarile velocemente, giusto il tempo per accordarsi sulle ultime cose e per mettere nero su bianco i nuovi equilibri per il bene delle figlie. L'atto finale di un amore che ha fatto sognare.

Alice Campello e Morata, il gossip dalla Spagna: "Avviate le pratiche di divorzio"

Come nelle migliori soap opera sudamericane anche la storia tra Alice Campello e Alvaro Morata tiene gli amanti del gossip con il fiato sospeso. La coppia - che si era già lasciata lo scorso giugno - è di nuovo in crisi ma questa volta, invece di fare dichiarazioni frettolose sui social network, l'influencer e il calciatore hanno scelto la via del silenzio e della calma. Dalla Spagna, però, arrivano voci insistenti: Alvaro e Alice starebbero per firmare le carte del divorzio. Senza neppure avere annunciato la separazione, la coppia sarebbe già passata alle carte legali. " Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito, le pratiche sono state avviate ", hanno fatto sapere nel programma iberico "En todas las salsas". Intanto Alvaro e Alice vivono in case separate da diverse settimane.

Andrea Delogu a Sanremo? Gli indizi che la portano sul palco del Festival

Sul tema Festival una notizia è certa: sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nelle cinque serate del Festival di Sanremo (al via il 24 febbraio). Su tutto il resto sono solo gossip, almeno per il momento. Eppure il direttore artistico ha fatto sapere che sul palco dell'Ariston saliranno anche altri co-conduttori, che si alterneranno al suo fianco durante la settimana sanremese. Il toto-nomi è iniziato da tempo ma un nome su tutti sembra essere quasi certo: quello di Andrea Delogu.

Gli indizi (almeno due) sono concreti e a fornirli è stata la rivista Vanity Fair: "La conduttrice è stata avvistata negli showroom dell'alta moda a fare le prove abiti. Lei smentisce anche agli amici, ma un segnale confermerebbe il suo coinvolgimento: durante la settimana di Sanremo, la conduttrice non registrerà il programma La Porta Magica". L'Ariston chiama.