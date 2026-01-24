Il concorso di bellezza, l'età, le foto alle Maldive: la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Marco Predolin

La vita sentimentale di Michelle Hunziker è finita spesso al centro del gossip. Dalla storia con Eros Ramazzotti alle nozze con Tomaso Trussardi fino al flirt con l'ex gieffino Giovanni Angiolini, la conduttrice svizzera è stata protagonista della cronaca rosa sin da giovanissima. Il primo gossip che la vide protagonista risale infatti al 1994 quando, appena 17enne, si fidanzò con il conduttore Marco Predolin. La storia durò meno di un anno ma finì al centro di uno scandalo per alcune foto scattate alle Maldive.

L'arrivo a Milano

È il 1994. Michelle Hunziker ha 17 anni ed è appena arrivata a Milano a caccia di un ingaggio come modella. In attesa di trovare un'agenzia Michelle partecipa al concorso "Fodomodella dell'Anno", classificandosi seconda, e inizia a frequentare l'ambiente della moda e dello spettacolo. Proprio durante una serata mondana incontra, per la prima volta, Marco Predolin, che già aveva conosciuto al concorso di bellezza, condotto proprio da Predolin. Il conduttore è protagonista in tv con il popolarissimo programma "Il gioco delle coppie" e altri quiz e tra i due scatta subito un feeling inatteso.

La differenza di età

Sebbene sia una "sconosciuta" Michelle finisce subito al centro della cronaca rosa. Marco Predolin è uno dei conduttori di punta della televisione italiana e la differenza di età tra lui (43 anni) e Hunziker (17 anni) scatena i pettegolezzi. Il fatto che Michelle sia minorenne crea molto scalpore ma Predolin e Hunziker non si lasciano intimorire da curiosi e paparazzi e iniziano la loro storia d'amore.

L'estate insieme

Messi in pausa gli impegni televisivi e le sfilate di moda Michelle e Marco si concedo uno calda e romantica estate d'amore. La coppia viene paparazzata insieme alle isole Maldive e le foto di Michelle in topless finiscono sulle pagine delle più importanti riviste di gossip. Proprio queste foto, vent'anni più tardi, finiranno al centro della cronaca giudiziaria per un presunto ricatto - poi smentito dalla conduttrice svizzera - fatto da Fabrizio Corona a Hunziker. L'attenzione mediatica sulla coppia, vista la differenza di età di 25 anni, è altissima e i primi segnali di crisi arrivano in autunno.

Gli impegni in tv

Michelle Hunziker ha la sua prima vera occasione in tv quando partecipa a una puntata di "Buona Domenica", programma condotto da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti. Michelle è sempre più proiettata nel mondo dello spettacolo, mentre Marco Predolin cerca di rilanciare un vecchio programma - "Quanto mi ami?" - ed è concentrato sul lavoro. Le strade dei due sembrano essere destinate ad allontanarsi e le apparizioni pubbliche si fanno sempre più sporadiche. Per la stampa è il segnale che tra i due la storia è al capolinea.

L'incontro con Eros

Maggio 1995. Da mesi Michelle e Marco non si fanno vedere più insieme.

Nessuna comunicazione ufficiale ha decretato la fine della loro storia, ma l'apparizione di Michelle al concerto dia San Siro scatena nuovi gossip sul presunto flirt tra la svizzera e il cantante. E in effetti l'incontro tra Ramazzotti e Hunziker è un vero e proprio colpo di fulmine e da lì a poco la loro storia diventerà realtà, lasciando nel cassetto dei ricordi Predolin.