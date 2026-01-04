Elodie e la ballerina, Belen manda a quel paese il 2025, Alvaro Morata e Alice Campello come finirà

Weekend tempo di gossip. C'è chi saluta l'anno vecchio in modo forte (Belen Rodriguez), chi è a un passo dall'addio definitivo (Alvaro Morata e Alice Campello), chi ha rifiutato migliaia di euro per un calendario sexy (Lorena Bianchetti) e chi, invece, è stata fotografata in teneri atteggiamenti ma non con il fidanzato (Elodie).

Lorena Bianchetti: "Rifiutai 400 mila euro per un calendario sexy"

Con il suo programma "A sua immagine", rubrica di approfondimento religioso, Lorena Bianchetti è il volto "candido" della tv pubblica. "Tutta casa, chiesa e Rai", le hanno fatto notare durante una recente intervista sul Corriere e lei, senza girarci troppo intorno, ha replicato: " E allora? Che c'è di male? Sono molto legata alla mia famiglia, quella è la vita vera. E anche all'azienda, dopo 35 anni di servizio. Però non è arrivato gratis, mi sono fatta il mazzo, c'è stato sacrificio ". Nessuno sospettava, però, che la conduttrice avesse rifiutato migliaia di euro per un calendario hot. Eppure Lorena ha detto no e per un motivo ben preciso: " Non accettai, non me la sentivo, sono timida. Mi offrirono 400 mila euro. Avrebbero fatto comodo, certo. Però la casa me la sono comprata comunque ". Onesta.

Belen Rodriguez, saluta l'anno nuovo: "Mi sento bene, fanculo il 2025"

Belen Rodriguez non è l'unica ad avere salutato l'anno vecchio con un sospiro di sollievo, ma l'argentina almeno lo ha fatto da un paradiso incontaminato: le Maldive. La showgirl argentina è volata nell'oceano Indiano in compagnia dell'inseparabile Pettinose (Patrizia Griffini) e altri amici ma senza un nuovo compagno. Al momento l'amore non sembra essere tra le priorità di Belen, piuttosto lo sono pace, serenità e felicità. Così, per accogliere nel migliore dei modi il 2026, Rodriguez ha condiviso il suo primo post Instagram dell'anno, mandando letteralmente a quel paese l'anno passato, un anno complicato e tutt'altro che sereno: "Mi sento bene e fanculo il 2025. #inculoallabalena". Come darle torto.

Elodie beccata a baciare una sua ballerina in discoteca

Mentre si dà per certa la fine della relazione con Andrea Iannone e Fabrizio Corona spiffera delle preferenze sessuali della cantante, dagli esperti di gossip arrivano nuove segnalazioni che riguardano proprio Elodie. Secondo i bene informati l'ex talento di Amici starebbe vivendo una crisi profonda con Iannone e si sarebbe avvicinata a una delle ballerine del corpo di ballo, che l'ha seguita in tour. L'ultima segnalazione piccante arriva dall'esperto di gossip Alessandro Rosica. " Stanotte Elodie e Franceska (Nuredini, ndr) erano al Venus, la disco gay di Napoli, persone le hanno viste baciarsi" , scrive un utente, mentre in un altro commento si legge: " Sono tornate insieme in albergo ". A dirla tutta non è la prima volta che Elodie e Franceska vengono segnalate insieme in atteggiamenti intimi. Settimane fa le due vennero fotografate con Andrea Iannone mentre rientravano in albergo in tre.

Morata e Campello al capolinea: "Ci hanno provato ma la relazione finirà"

" Tra Alvaro e Alice è finita molto peggio di quanto si potesse immaginare" . Questa è una delle indiscrezioni che circolano con maggiore insistenza su Alvaro Morata e Alice Campello. Il blogger Amedeo Venza dà per certa la definitiva rottura tra il calciatore spagnolo e la moglie. Le notizie più scottanti sulla coppia arrivano invece dalla Spagna dove si parla di una "donna misteriosa" che, sostenendo Alvaro nel momento più difficile della sua vita - crisi coniugale e infortunio - avrebbe fatto breccia nel suo cuore.

In questa donna Alvaro ha trovato un sostegno emotivo in mezzo al caos della sua avventura professionale e questo ha destabilizzato Alice, che non riesce a capire il ruolo assunto da questa donna nella nuova vita di Alvaro"

Ci hanno provato, perché hanno quattro figli, ma stando a fonti attendibili, la relazione finirà

, hanno riferito i giornali iberici e pare che l'addio sia imminente: "".