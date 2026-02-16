È finita fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Gli indizi che fanno tremare i fan

Nell'ambito delle coppie-social si sta sempre più parlando di problemi fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Amatissimi dai fan, i due stanno destando sempre più preoccupazione per alcune recenti loro mosse. Sempre più diffusa, infatti, la voce di una pesante crisi, se non proprio una vera e propria fine della relazione.

Sono due gli indizi che hanno fatto insospettire i follower. Da poco, alcuni fan della coppia hanno notato che Zaccagni e Nasti hanno smesso di pubblicare contenuti insieme sui social. Non solo. Un'attenta verifica fra i "seguiti" di entrambi ha portato alla sconcertante scoperta che i due non si seguono più su Instagram. Da qui le voci di una più che probabile rottura.

Come se ciò non bastasse, la coppia ha ufficialmente messo in vendita il loro meraviglioso attico da 280 mq sito nel quartiere Camilluccia-Farnesina di Roma, nei pressi dello Stadio Olimpico. L'appartamento è in vendita alla cifra di 2,5 milioni di euro.

Insomma, due indizi più che validi per far pensare a una rottura definitiva. Va detto però che la vendita dell'attico era già programmata da tempo. Nasti e Zaccagni erano arrivati alla decisione di lasciare la casa a seguito dei numerosi furti subiti tra il 2024 e il 2025. La coppia non si sentiva sicura e desiderava andare a vivere altrove. Ciò non toglie che questo fatto, unito alla "separazione" sui social, faccia pensare.

In ogni caso, per ora i due

interessati non hanno parlato. L'attaccante e capitano della Lazio e l'influencer hanno cominciato a frequentarsi nell'estate del 2021 a Ibiza. Dal loro matrimonio (20 giugno 2023) sono nati i, Thiago e Dea.