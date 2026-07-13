Jannik Sinner, chi è la fidanzata Laila Hasanovic. Per la stampa tedesca sarebbe già sua moglie

Il nome di Jannik Sinner riecheggia sul prato centrale di Church Road. Per la seconda volta consecutiva il tennista altoatesino ha vinto Wimbledon, battendo in quattro set il tedesco Sascha Zverev. A festeggiarlo in tribuna c’erano il suo team, i genitori Siglinde e Hanspeter e la fidanzata Laila Hasanovic, la donna che, da oltre un anno, è presenza fissa e discreta al fianco del campione.

La modella danese e il tennista numero uno del ranking ATP si frequentano dal 2025 e hanno sempre cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Alla vigilia della finale di Londra contro Zverev, però, la stampa tedesca ha rilanciato un’indiscrezione secondo cui Laila sarebbe già la moglie di Sinner. A far esplodere i rumors non sarebbe stato solo il raffinato abito bianco sfoggiato al Festival di Cannes lo scorso maggio, ma anche il fatto che la modella, secondo molti osservatori, si comporterebbe già come una moglie: discreta, riservata e costantemente al suo fianco nei momenti più importanti della carriera.

Chi è Laila Hasanovic

Nata a Copenaghen l'8 novembre 2000 da una famiglia di origini bosniache, Laila Hasanovic è cresciuta a Svendborg, in Danimarca. Il suo esordio nel mondo della moda risale al 2019, anno in cui partecipò a Miss Universo Danimarca, concorso che le ha permesso di affermarsi come modella. Grazie alla collaborazione con marchi internazionali come Armani e Prada Beauty, Laila è diventata anche una content creator e sui social network è seguita da oltre 500mila follower. Oltre alla carriera nella moda, Hasanovic è anche imprenditrice e fondatrice del brand NRD.55. Nel suo percorso di formazione ha trascorso un anno in Kentucky, negli Stati Uniti, dove ha studiato scrittura creativa e è stata legata sentimentalmente al pilota Mick Schumacher.

La storia con Sinner

La storia d'amore tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner è salita alla ribalta della cronaca nella primavera del 2025, quando i due sono stati avvistati insieme per la prima volta a Copenaghen, città natale della modella. Pur frequentandosi, il tennista e la modella hanno mantenuto il massimo riserbo sulla relazione fino all'agosto dello stesso anno, quando il campione azzurro ha ammesso pubblicamente di essere innamorato. Poche settimane dopo, agli US Open di New York, Laila è stata vista per la prima volta sugli spalti a tifare per lui.

La conferma definitiva della relazione è arrivata lo scorso autunno, quando, durante il discorso di vittoria al torneo di Vienna, Sinner ha ringraziato pubblicamente la fidanzata, ufficializzando di fatto la loro storia.