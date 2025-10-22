Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, spunta un nuovo flirt per l’ex ministra: ecco chi è Roberto Vaccarella

Risale a pochi giorni fa la notizia della separazione fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, che hanno deciso di prendere strade diverse dopo una relazione durata cinque anni e tanti progetti di vita insieme. I due non sono più una coppia, e la conferma è arrivata dalla stessa parlamentare di Italia viva.

In queste ultime ore, tuttavia, è stata diffusa un'altra indiscrezione. La Boschi starebbe frequentando qualcuno. Sono comparse delle foto in cui, effettivamente, la si vede insieme a un altro uomo. Di chi si tratta? Stando agli esperti di gossip, Maria Elena Boschi avrebbe cominciato una nuova storia d'amore con l'avvocato Roberto Vaccarella. A quanto pare i due si sono conosciuti a Capalbio e si starebbero vedendo da qualche settimana. A lanciare questo scoop è stato Chi.

Roberto Vaccarella è il fratello di Elena Vaccarella, attuale compagna di Giovanni Malagò. In passato, l'avvocato avrebbe avuto una relazione con la giornalista Sky Lavinia Spingardi. Vedremo col tempo se questa notizia sarà confermata oppure smentita. Di sicuro sappiamo che Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non sono più una coppia.

"Purtroppo sì"

Parlando con il settimanale Chi, Boschi ha confermato la rottura.

Fra i due non ci sarebbe possibilità di riconciliazione. La convivenza si è interrotta e, naturalmente, non ci sono più progetti di nozze e di figli.