È finita tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Questa mattina Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione, confermata poi dalla diretta interessata al settimanale Chi: è finita la storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La coppia, lei 44 anni e lui 41, si è detta addio dopo un’intensa relazione durata 5 anni. Nel 2019 era scoppiata la passione ma la conferma è arrivata solamente un anno dopo, da parte dell’attore. Berruti oggi ha lasciato il mondo dello spettacolo per fare ciò in cui è più specializzato: la chirurgia estetica.

I due hanno sempre vissuto la loro relazione lontano dai riflettori, sebbene siano state diverse le paparazzate nelle quali sono apparsi insieme, in questi anni. Una storia che ha sempre mantenuto un basso profilo, fatta eccezione per qualche dichiarazione dove veniva confermata la relazione. Nell’ultima edizione di Pechino Express Giulio Berruti, che era concorrente, aveva anche confessato che lui e Boschi stavano provando ad avere un figlio già da qualche mese, poiché entrambi avevano questo sogno.

Oggi però, per motivazioni ancora non chiarite, i due si sono lasciati ufficialmente e sembra naufragato il desiderio di creare insieme una famiglia. Non solo, secondo quanto riportato da Dagospia, pare che lei abbia già ritrovato la serenità affianco ad un altro uomo: l’avvocato Roberto Vaccarella, cognato di Giovanni Malagò (ovvero fratello di Elena, compagna dell’ex presidente del Coni).

I due pare che siano stati visti insieme a Capalbio, proprio dove l’ex ministra delle

Riforme ha casa. Così, dopo 5 anni di un’intensa storia d’amore, Maria Elena Boschi ha detto addio a Giulio Berruti e, se lei già è pronta a frequentare un altro uomo, vuol dire che non c’è alcuna possibilità di ritorno.