Problemi fra Totti e il figlio Cristian? Fra i due ci sarebbero tensioni

Non sarebbe un periodo facile per Francesco Totti dal punto di vista genitoriale. Dopo le voci su un raffreddamento dei rapporti con la figlia Chanel, ecco che voci parlano di tensioni anche col primogenito Cristian. A quanto pare fra padre e figlio ci sarebbero dei problemi che li hanno portati a discutere e ad allontanarsi.

A riportare questa notizia è stato il settimanale Oggi, che ha spiegato come alla base delle divergenze fra i due Totti ci siano delle questioni principalmente economiche. Nella rubrica del settimanale "I buoni, i belli, i cattivi", si parla chiaramente di periodo molto teso fra padre e figlio. Fra i due, infatti, tira "una brutta aria" . Questo, almeno, quanto riportato da un'indiscrezione. Ancora una volta, dunque, ci sono fratture all'interno di una famiglia un tempo molto unita. Ma per quale ragione Totti e suo figlio sarebbero arrivati ai ferri corti? Non sarebbero questioni private e familiari. I due starebbero discutendo per ragioni di lavoro.

Forse non tutti sanno che Francesco e Cristian Totti sono oggi soci in un'impresa immobiliare che si occupa della realizzazione di un centro sportivo che include campi da padel, palestre e piscine. Il centro in questione dovrebbe sorgere in via della Magliana, a Roma. Si tratta di un progetto molto importante, soprattutto - immaginiamo - per Cristian. A quanto padre e figlio starebbero discutendo proprio a causa di questo progetto. I rapporti si sarebbero un po' incrinati.

I segnali di un'evidente tensione fra i due sarebbero evidenti, dato che Francesco Totti non si è presentato alla festa di compleanno che Cristian ha organizzato nella villa di famiglia all'Eur. L'assenza dell'ex capitano ai festeggiamenti del figlio non è certo passata inosservata, e ha subito sollevato molti interrogativi. Non solo. Non ci sarebbero neppure stati messaggi scambiati sui social.

Un silenzio davvero molto pesante, se consideriamo che stiamo parlando di un padre e del suo primo figlio. Insomma, tutto fa pensare che qualcosa fra i due si sia realmente incrinato. La famiglia Totti, con i suoi tanti terremoti, sta attraversando un periodo davvero complesso.