Raoul Bova e Beatrice Arnera: le foto che alimentano il gossip

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati visti insieme a Roma in atteggiamenti intimi. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi la coppia è uscita da un locale che si trova in zona Prati ed ha preso una via secondaria, per sfuggire ai fotografi. Ma quest’ultimi sono comunque riusciti a beccarli mentre uscivano, mano per la mano e sorridenti, dalla strada secondaria. Il settimanale rivela che, successivamente, la coppia è entrata all’interno di un palazzo e poi non è più uscita.

Queste foto sono state pubblicate due settimane dopo la prima paparazzata, quando Dagospia li aveva visti a pranzo insieme, sempre a Roma. Poi, la settimana scorsa, Diva e Donna aveva fotografato Arnera a Spoleto, dove pare sia andata a trovare l’attore, impegnato sul set di Don Matteo.

Il pettegolezzo, che sta impazzendo, lascia sorpresi, soprattutto perché Bova è stato recentemente coinvolto in un caso di gossip, ma anche di cronaca, che è finito su tutti i giornali. Prima di rendere ufficiale la separazione da Rocio Munoz Morales, con cui ha due figlie, Fabrizio Corona, a luglio, ha pubblicato i messaggi che l’attore si era scambiato con Martina Ceretti, influencer 23enne.

Poco dopo, è emersa alla cronaca, una storia collaterale: pare che l’attore, prima della pubblicazione di quelle chat, fosse stato ricattato. Ad oggi, Federico Monzino, amico di Ceretti, è indagato per tentata estorsione.

Da questa storia Rocio ne ha preso le distanze, scegliendo la strada del silenzio, Bova invece, recentemente a Verissimo, ha rivelato che, in realtà, tra di loro era finita già da un bel po’ a causa di problemi precedenti.

Nonostante il caos mediatico di quest’estate pare che l’attore abbia già ritrovato serenità e a farle battere il cuore sia l’attrice Beatrice Arnera, conosciuta sul set di Buongiorno Mamma.

Anche lei è reduce da una rottura: un mese fa ha annunciato di essere in crisi con il compagno, Andrea Pisani de I Panpers.

Sebbene nessuno dei due attori abbia confermato la presunta frequentazione, le foto sembrano non lasciare dubbi.