Raoul Bova ha ritrovato l’amore? Spuntano foto con Beatrice Arnera

Raoul Bova è stato il protagonista del gossip dell’estate: Fabrizio Corona lo scorso 21 luglio ha pubblicato i famosi vocali che hanno fatto emergere la “storia degli occhi spaccanti”, i messaggi d’amore che l’attore rivolgeva a Martina Ceretti, influencer 23enne. Ci è voluto poco per far sì che venisse annunciata la rottura tra l’attore e Rocio Munoz Morales. Ma se da una parte lui si è sempre giustificato rivelando che il rapporto era già finito da tempo, lei ha smentito questa versione ed è pronta ad una causa di divorzio difficile, dove chiederà l’affidamento esclusivo delle figlie, Luna e Alma.

Adesso però c’è una svolta: prima Dagospia e poi Diva e Donna hanno beccato Raoul Bova in compagnia di Beatrice Arnera, collega sul set di Buongiorno mamma. I due interpretano Guido e Agata e, negli ultimi episodi, i personaggi hanno avuto un particolare avvicinamento. Sembra che il set abbia fatto da galeotto in un periodo in cui Bova sta cercando di recuperare le energie dopo la storia di cui è stato protagonista quest’estate. Al tempo stesso lei viene da una crisi con il compagno, Andrea Pisani, con cui ha una bambina.

Qualche giorno fa Dagospia li aveva visti insieme a Quinto, ristorante romano, mentre sembravano avere atteggiamenti abbastanza intimi e complici. Oggi Diva e Donna ha pubblicato le foto della coppia che passeggia serenamente per le vie di Spoleto. Infatti sembra che lei lo abbia raggiunto mentre lui è impegnato sul set di Don Matteo, per trascorrere qualche giorno insieme.

Ci sarebbero altri indizi che farebbero pensare ad una possibile liaison che forse è partita già qualche mese fa. Quando Corona ha diffuso i vocali, Beatrice è stata l’unica a difendere pubblicamente il collega, con delle stories Instagram. E poi, durante la puntata di Verissimo, Bova non ha dato alcuna possibilità di riavvicinamento a Rocio: forse perché il suo cuore già batte per un’altra?

Insomma, nessuno si sarebbe mai aspettato che, dopo lo scandalo in cui era stato coinvolto, Raoul Bova ritrovasse così presto la serenità al

fianco di un’altra donna. Finora da parte dei diretti interessati il gossip non è stato né confermato né smentito ma le varie foto ed indiscrezioni sembrano chiarire qualsiasi dubbio: dopo Rocio, Bova riparte da Beatrice?