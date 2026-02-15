Il retroscena su Belen e Alessia Marcuzzi, Fedez e l'anello per Giulia, Totti e Noemi in crisi

Weekend tempo di gossip. C'è chi progetta di allargare la famiglia (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), chi lancia messaggi equivoci (Noemi Bocchi), chi fa progetti importanti (Fedez) e chi, invece, non riesce a fare "pace" con il passato (Belen Rodriguez).

Il sogno di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: "Vogliamo un altro figlio"

Neanche il tempo di festeggiare il primo compleanno della piccola Clara Isabel (che ricorre il 15 ottobre 2026) che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti ad allargare la famiglia. L'argentina e il ciclista sognano di bissare l'esperienza da genitori e di accogliere, al più presto, un altro figlio. Cecilia e Ignazio lo hanno confessato sulle pagine di Nuovo TV. "Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi", ha dichiarato Moser seguito a ruota da Cechu: "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo cimetta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza".La coppia non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla fecondazione assistita per poter concepire la piccola Clara Isabel e anche questa volta - hanno fatto sapere - si affideranno alla scienza.

Belen e Alessia Marcuzzi, il retroscena su l'ospitata a Che tempo che fa

La recente ospitata di Belen Rodriguez da Fabio Fazio a Che tempo che fa nasconderebbe, secondo i bene informati, un retroscena legato ad Alessia Marcuzzi. Gli amanti del gossip sanno che tra le due conduttrici non corre buon sangue a causa di Stefano De Martino, il quale avrebbe avuto un flirt con Alessia Marcuzzi quando ancora era sposato con l'argentina. Per accettare di rimanere al Tavolo degli ospiti di Fazio - dove da settimane Alessia Marcuzzi è presenza fissa - Belen Rodriguez avrebbe posto una condizione. Della serie, o lei o me. Giuseppe Candela su Chi ha svelato: "Alessia Marcuzzi, pur non avendo un contratto fisso per tutte le puntate di Che Tempo che fa, era assente proprio nella puntata in cui al tavolo è arrivata Belen. C'è chi ipotizza su richiesta della showgirl argentina". Chissà.

Noemi Bocchi e Totti in crisi? La segnalazione dei fan

Dopo un lungo periodo di assenza dai gossip si torna a parlare di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Secondo i bene informati l'ex capitano della Roma e la fidanzata starebbero vivendo un momento di crisi e a confermarlo sarebbe un dettaglio notato dai fan della coppia. Ai più attenti non è sfuggito che la bella romana non indossa più il prezioso anello che Francesco le ha regalato all'inizio della loro relazione. La segnalazione è arrivata dalla pagina Instagram dell'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato una foto social di Noemi senza l'anello al dito e una considerazione: "Da tempo i due non pubblicano foto insieme sui social". Secondo gli esperti la lunga battaglia legale con Ilary Blasi e i rapporti tesi con i figli più grandi starebbero provando Totti e, di conseguenza, starebbero mettendo a dura prova il rapporto con Noemi, ma dai diretti interessati non arrivano conferme (né smentite).

Fedez e Giulia Honegger, spunta l'anello al dito della stilista

Mentre si rincorrono le voci sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger, un dettaglio concreto svela che Fedez e la fidanzata fanno progetti importanti oltre i gossip. A pochi giorni dall'inizio di Sanremo - dove il rapper sarà impegnato in gara al fianco di Marco Masini - sulla mano sinistra della stilista milanese è spuntato un anello che sa di promessa.

Poco importa che il prezioso gioiello - uno smeraldo centrale incastonato in una corona di diamanti - non spicchi all'anulare sinistro. Per il settimanale Chi, che ha fotografato il "pegno d'amore", l'anello è una promessa di famiglia.