Rocio Morales parla di Raoul Bova: "Succedono tante cose brutte nella vita"

Dopo mesi di silenzio, Rocío Muñoz Morales ha deciso di parlare della fine del suo matrimonio con Raoul Bova. L'attrice e conduttrice spagnola è intervenuta nel corso di una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, e ha dato una lettura definitiva di quella che è stata la sua relazione con l'attore.

Ricordiamo che la Morales, madre delle due figlie di Bova, è finita non volendo all'interno di una vera e propria tempesta mediatica che si è scatenata dopo la diffusione dello scandalo. Stiamo parlando, ovviamente, degli audio scambiati fra Raoul Bova e l'influencer Martina Ceretti. Le voci di crisi giravano da mesi, ma chiaramente la diffusione degli audio - che suggerivano un presunto tradimento da parte di Bova con la giovane modella - hanno portato a una rapida separazione.

Recentemente è stata diffusa la notizia secondo la quale le due parti sarebbero riuscite a trovare un accordo sulla separazione, anche e soprattutto per amore delle due figlie, Luna e Alma. I legali dei due attori hanno raggiunto un accordo extragiudiziale equilibrato che ha soddisfatto i due personaggi coinvolti.

E adesso, cosa resta? "Siamo ex ormai ", ha dichiarato Rocío Morales durante la diretta Instagram. Una diretta a cui è stata invitata proprio da Fiorello e Biggio, che l'hanno chiamata al telefono in tarda serata. L'attrice ha subito scherzato sulla questione "ex", contattato dai due per

fare la promozione a La Pennicanza. "Non dico che siete dalla mia parte o dalla sua, ma lui lo invitate nella prima puntata e a me chiamate nelle live di Instagram alle undici di sera, avete capito la differenza?" , ha aggiunto.

Poi, parlando di Raoul Bova, ha concluso: "Comunque con Raoul siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose.

Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini".