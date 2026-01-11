Dopo la rottura con Elodie il ritorno di fiamma con Belen: il gossip intorno ad Andrea Iannone

Sarebbe ormai crisi fra Andrea Iannone ed Elodie, tanto che ormai le voci si rincorrono sui social. Al contempo, si sta sempre più parlando di un possibile riavvicinamento fra il motociclista e Belén Rodriguez. Gli amanti del gossip hanno raccolto diversi indizi sui social, e tutto porterebbe in questa direzione. Una cosa è certa, la notte di Capodanno la cantante è stata avvistata in una discoteca di Napoli senza il suo compagno.

Secondo certi esperti di gossip, la relazione fra i due si sarebbe interrotta dopo tre anni d'amore.

C'è poi un post sospetto pubblicato dallo stesso Andrea Iannone che qualche giorno fa è tornato da Madrid, dove aveva trascorso alcuni giorni insieme a degli amici. "Madrid, mi dai sempre tanto. Mi accogli, mi scuoti, mi ricordi chi sono quando cammino tra le tue strade" , si legge nel messaggio pubblicato dal motociclista. La città non è una caso: proprio a Madrid Iannone ed Elodie resero ufficiale la loro relazione. Che si stato una sorta di messaggio d'addio? Al momento si tratta solo di supposizioni.

Nel frattempo, c'è chi ipotizza un ritorno di fiamma fra Elodie e l'ex Marracash, e chi invece ritiene che la cantante possa avere una relazione con Franceska Nuredini, amica di Elodie e ballerina del suo entourage.

Per quanto riguarda Andrea Iannone, qualcuno parla di un riavvicinamento con Belén Rodriguez. I fan più attenti dei due si sono accorti che il motociclista avrebbe ripreso a seguire la sua ex su Instagram.

Ricordiamo che Iannone e la Rodriguez sono stati una coppia dal 2016 al 2018, e dopo la rottura avevano smesso di seguirsi sui social. Il fatto che il motociclista sia tornato a seguire Belén potrebbe essere spia di una ripresa della frequentazione.