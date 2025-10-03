Stefano De Martino compie 36 anni: stasera una puntata speciale di Affari Tuoi

Stasera l’appuntamento con Affari Tuoi sarà ancora più speciale: si festeggerà il compleanno di Stefano De Martino. Il conduttore, che l’anno scorso ha preso in mano le redini del programma, dopo Amadeus, ed è riuscito a raggiungere grandi ascolti, questa sera verrà celebrato all’interno della sua trasmissione. La Rai ha annunciato che ci sarà una puntata speciale a lui dedicata con la presenza dell’amico, il comico Herbert Ballerina che, nelle ultime serate, gli ha dato supporto come ospite speciale.

Su questa puntata non sono state date troppe anticipazioni, sembra che la Rai voglia aumentare le aspettative per cercare di fronteggiare il competitor Mediaset che è inarrestabile. Infatti, anche ieri sera, lo zio Gerry ha avuto la meglio con 5.111.000 spettatori pari al 24.7% di share rispetto ai 4.710.000 spettatori ed il 22.8% di Affari Tuoi.

Il 7 agosto La Ruota della Fortuna aveva mandato in onda una puntata a “tema Gerry” in onore del conduttore che aveva compiuto 69 anni; oggi Rai 1 vuole provare a fare lo stesso: la puntata sarà più seguita delle altre?

Nel frattempo, in una giornata in cui il mondo dell’informazione Rai sciopera, c’è stato anche un altro importante annuncio: la puntata di Cinque Minuti, di Bruno Vespa, stasera sarà dedicata al ventennale di Ballando con le stelle. Per l’occasione verranno ospitati Milly Carlucci, Paolo Belli e Barbara d’Urso.

Va inoltre ricordato che domani, sabato 4 ottobre,

Ballando con le stelle verrà preceduto da Affari Tuoi per trainare la trasmissione di Milly Carlucci partita in sordina. Tra staffette e compleanni speciali, la Rai riuscirà a risollevare gli ascolti delle fasce orarie serali?