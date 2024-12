Luca Tommassini operato al cuore, il messaggio sui social: "Più impegnativo di quello che mi aspettavo"

Ascolta ora 00:00 00:00

È un 2024 da dimenticare per Luca Tommassini. Dopo avere subito un grave furto all'inizio di dicembre, il coreografo è finito in ospedale per risolvere un problema al cuore scoperto di recente. Nelle scorse ore Tommassini si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla valvola mitrale e al termine dell'operazione ha pubblicato un lungo post sui social network per informare i suoi follower delle sue attuali condizioni di salute.

L'ultimo difficile anno

L'ultimo anno è stato decisamente impegnativo per Luca Tommassini. Il coreografo, diventato famoso per avere realizzato le coreografie dei concerti di star del calibro di Katy Perry, Kylie Minogue e Geri Halliwell ed essere stato il direttore artistico degli MTV Europe Music Awards, si era preso una pausa dagli impegni televisivi. Dopo avere lavorato al fianco di Fiorello in "Viva Rai2!" e all'ultimo festival di Sanremo, Tommassini aveva rallentato complice la scoperta dei problemi al cuore. Poche settimane fa, mentre si trovava all'estero, aveva addirittura subito un grave furto nella sua abitazione di Roma, un episodio che aveva complicato una situazione già emotivamente complessa. Il coreografo aveva scelto però di non parlare pubblicamente delle sue condizioni di salute ma, dopo essersi sottoposto alla delicata operazione, ha voluto condividere la sua storia con i fan.

L'intervento e il post sui social

Luca Tommassini ha scelto Instagram per parlare del suo stato di salute e dell'intervento chirurgico al cuore fatto all'ospedale Gemelli di Roma. " L'operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più "impegnativo" di quello che mi aspettavo ", ha scritto il coreografo sui social, ringraziando i sanitari: " Voglio ringraziare subito il Dott. Piergiorgio Bruno e il Dott. Massimo Bassetti del policlinico Gemelli di Roma che hanno fatto una sorta di "miracolo" salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna ". Tommassini ha scelto di non entrare nei dettagli dell'intervento piuttosto ha preferito parlare del desiderio di tornare alla sua quotidianità: " Ci sarebbero tante cose da dire ma ho bisogno di tutte le mie forze e le energie di chi mi vuole bene per tornare in piedi a vivere la mia vita al più presto. Spero che stiate festeggiando anche per me e che qualche secondo me lo abbiate dedicato ".

L'affetto dei personaggi famosi

In poche ore il post ha raccolto migliaia di like e altrettanti commenti e tra i tanti messaggi di affetto sono comparsi anche quelli dei volti famosi, che negli anni hanno lavorato con lui. Mara Venier, Rocio Morales ma anche Giorgia e Antonella Clerici, in tanti hanno voluto rivolgergli un pensiero affettuoso di sostegno in questo difficile momento.

Forza Luca! Ti abbraccio con tutto il mio bene grande"

Sei forte Luca

, ha scritto, uno dei primi a commentare il post di Tommassini, mentre, con la quale il coreografo sta tuttora lavorando, ha commentato: "".