"Accoglienza senza limiti porta a situazioni estreme". La lezione di Piantedosi ai buonisti

Matteo Piantedosi è ospite questa sera di "Mediterranea - la civiltà blu", la rassegna ideata da Micromegas Comunicazione e in svolgimento a Sabaudia in questi giorni. Intervistato da Andrea Pancani, il ministro dell'Interno ha avuto anche la possibilità di intervenire sul caso di cronaca di Rovereto, dove un immigrato ha ucciso una donna di 61 anni per una rapina e un tentativo di violenza sessuale.

" L'episodio di Rovereto ci dimostra che sostenere l'integrazione e l'accoglienza senza limiti, senza riguardo verso il tema della sostenibilità dell'accoglienza ci porta a confrontaci con situazioni drammaticamente estreme ", ha raccontato Piantedosi, che anticipando i temi del decreto sostenibilità, ha aggiunto: " La riflessione che proveremo a proiettare nel pacchetto di sicurezza di settembre è che - anche se siamo un paese di grande accoglienza dovremmo fare uno sforzo aggiuntivo - per un certo tipo di casistica come quello di Rovereto - per trovare un equilibrio tra questi principi di accoglienza e le esigenze di sicurezza e di protezione di tutta la cittadinanza ".

Il ministro dell'Interno ha ricordato che " abbiamo da rispettare le nostre grandi tradizioni di accoglienza, di integrazione, di tutela dei diritti umani e di salvaguardia della libertà personale ". Ma tutto questo non può andare a discapito del decoro e della sicurezza nelle città. È necessario pertanto trovare un punto di incontro in tal senso, per questa ragione " dobbiamo fare uno sforzo aggiuntivo per garantire l'equilibrio tra queste tradizioni e l'esigenza di garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini ". Questo è un tema stringente e per questo motivo al ritorno dalle ferie si appronterà un nuovo pacchetto di misure in tal senso, " un intervento normativo che comprenderà diversi punti ".