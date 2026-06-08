Credibilità è la parola chiave del successo in politica estera di Giorgia Meloni. Nonostante paghi poco o addirittura costi voti in termini elettorali, non si è mai tirata indietro dall'appoggio all'Ucraina invasa dai russi. Nel rapporto con gli Stati Uniti ha saputo criticare e pure dire no a Donald Trump, in nome dell'interesse nazionale, senza mai rompere con gli Stati Uniti e mantenendo saldo lo schieramento dell'Italia nel «mondo libero». In Europa è riuscita ad annodare un filo diretto con Ursula von der Leyen, che ha portato l'Italia a spostare, migliorandola, la linea Ue sull'immigrazione ed in altre politiche cruciali. Meloni ha aperto al Giappone, che sembrava troppo lontano per altri governi, e consolidato un rapporto strategico con il gigante indiano.Ai leader dei paesi arabi e africani piace perché mantiene la parola data, uno dei fondamenti della credibilità in politica estera. E nel disordine mondiale, di questi tempi, dimostra di tenere ferma la barra del timone per fare superare all'Italia le tempeste di crisi e guerre.
La collocazione senza tentennamenti nel "mondo libero"
Nonostante paghi poco o addirittura costi voti in termini elettorali, non si è mai tirata indietro dall'appoggio all'Ucraina invasa dai russi
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