La decisione del governo: restano "madre" e "padre" sulla carta d'identità

Rimane tutto così com'è. Il governo ha deciso: sulla carta d'identità resteranno le diciture "madre" e "padre", senza dunque dare peso politico alla recente sentenza che ha ritenuto valido l'utilizzo del termine neutro "genitore". L'esecutivo non vuole fare retromarcia, proseguendo per la propria strada e confermando che verranno mantenute le parole "madre" e "padre" anche per le coppie dello stesso sesso. La scelta è stata intrapresa sia dal ministero dell'Interno sia da quello della Famiglia, secondo cui non occorre affatto modificare le disposizioni in questa materia.

"Madre" e "padre" sulla carta d'identità

La volontà dell'esecutivo è chiarissima: blindare il contenuto del decreto firmato da Matteo Salvini nel 2019 e bloccare le qualifiche neutre "genitore 1" e "genitore 2". A darne notizia è l'edizione odierna de La Repubblica, che ha riportato la posizione di Eugenia Roccella sul ricorso presentato dalla coppia omogenitoriale: " Si è fatto tanto rumore per quella decisione, ma si tratta di una sentenza individuale, dunque vale per la singola coppia che ha fatto ricorso ".

Il ministro della Famiglia e delle Pari opportunità ha confermato che sulla carta d'identità " rimarrà scritto madre e padre ", aggiungendo che comunque le coppie formate da due mamme o due papà - nel caso in cui lo volessero - potrebbero " sempre fare ricorso ". Fin da novembre il governo aveva espresso forti perplessità sulla scelta del Tribunale civile di Roma sulla qualifica di "genitore" nella carta di identità.

Esultano FdI e Salvini

Fonti di Palazzo Chigi avevano subito reagito alla notizia, facendo sapere che il governo avrebbe esaminato " con particolare attenzione " la decisione presa. Infatti dall'esecutivo avevano posto l'accento su " evidenti problemi di esecuzione " che, tra le altre cose, avrebbero potuto mettere " a rischio " il sistema di identificazione personale. Ecco perché il governo ha preferito far restare le diciture "mamma" e "papà", evitando di cambiare i moduli in questione e il software.

Mamma e papà, le parole più belle e dolci del mondo, non si toccano. pic.twitter.com/rCrKNhYNha — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 27, 2022