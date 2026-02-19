Documenti digitali. Dieci milioni di attivazioni su Io

Un boom di attivazioni che è arrivato a quota 10,1 milioni, per 17,3 milioni di documenti caricati. Sta andando forte l'IT-Wallet, la funzionalità dell'app Io che consente di digitalizzare i documenti nella sezione portafoglio. In pratica, l'utente può caricare la sua patente di guida, la tessera sanitaria e la Carta europea delle disabilità. Queste possono poi essere esibite durante i controlli e hanno lo stesso valore del documento originale, permettendo al proprietario di uscire di casa con il solo cellulare. Non è un problema nemmeno l'assenza di connessione internet, poiché il documento è consultabile anche senza accesso alla rete. Per il futuro, il servizio dovrebbe ampliarsi con nuove funzionalità come la tessera elettorale. «Documenti su Io» è frutto di una collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, PagoPa e gli enti titolari dei dati necessari alla generazione dei documenti. «Il superamento dei 10 milioni di attivazioni dimostra due cose. La prima è che i cittadini adottano volentieri servizi digitali quando sono utili e semplici da usare. La seconda è che questo Governo ha fatto una scelta vincente, ampiamente apprezzata anche in sede Ue», è il commento del sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti (in foto), «Inoltre, abbiamo dato il pieno controllo ai cittadini, perché IT-Wallet non sostituisce obbligatoriamente i documenti fisici ma offre, a chi lo desidera, una modalità in più per semplificare la vita quotidiana e rendere più immediato il rapporto con la Pubblica Amministrazione».

Nel dettaglio, su un totale di 17,3 milioni di documenti, patente di guida e tessera sanitaria hanno raggiunto 8,5 milioni di attivazioni ciascuna; mentre alla Carta Europea della Disabilità sono associate 200mila attivazioni.