Farine di insetti, i paletti del governo: etichetta e scaffali ad hoc

Più trasparenza e più informazione. I quattro decreti sulle farine di insetti, approvati e presentati oggi, puntano a un'etichettatura ad hoc per rendere i consumatori sempre più consapevoli dei cibi che arrivano nelle loro tavole.

I decreti riguardano la farina di grillo, farina Alphitobius diaperinus (larve), la farina di Tenebrio molitor (tarme) e la farina di Locusta migratoria, ma prima che entrino in vigore dovranno ottenere il via libera da parte della commissione Ue. "Bisogna adottare una etichettatura specifica sui prodotti che hanno una derivazione da questi insetti” , ha spiegato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso di una conferenza stampa congiunta con i ministri delle Imprese Adolfo Urso e della Salute Orazio Schillaci in cui ha ribadito la necessità di dare "la possibilità ai cittadini di scegliere" . E ha aggiunto: "La libertà è una scelta ineludibile ma l'informazione altrettanto".