Il Garante: “Giusto il divieto del velo integrale a scuola”

Il divieto del burqa e del velo integrale a scuola che il ministro Giuseppe Valditara vuole introdurre con un emendamento al ddl Sicurezza trova il plauso del Garante Nazionale per l’Infanzia. «Ottima iniziativa», dichiara senza esitazione Marina Terragni secondo cui «ogni donna che lo voglia dovrebbe poter denunciare l’imposizione di burqa e niqab come pratica penalmente perseguibile al pari di altre forme di violenza’ e questo «vale a maggior ragione per bambine e ragazze contrattualmente più deboli». Secondo il garante, questo emendamento «va dunque sostenuto senza alcun tentennamento». Il Garante si dice anche stupita per i dubbi espressi dalla senatrice dem Simona Malpezzi, che parla di «propaganda», e dalla segretaria della Flc Cgil Gianna Fracassi, che allude a una «cornice securitaria»: «Nessun multiculturalismo dice Terragni - può giustificare una simile violazione della libertà e della dignità della donna». Il ministro Valditara, interpellato a tal proposito dal Giornale, dichiara: «Pd e Cgil prendano esempio da quei governi progressisti europei che hanno introdotto il divieto di burka e niqab. La libertà e la dignità delle donne non possono convivere con indumenti che richiamano la sottomissione». E aggiunge: «Qui emerge la differenza tra chi invoca la difesa dei diritti delle donne a parole e slogan e chi la traduce in scelte coerenti con i valori costituzionali». Il ministro, poi, conferma quanto detto ieri in un video pubblicato sui social in risposta alle fake-news di Elly Schlein: «Il Partito Democratico, in passato, quando governava, non ha saputo incrementare gli stipendi dei docenti e del personale scolastico italiano, mentre noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo anche in futuro». Anche «il dimensionamento è stato voluto e inserito nel Pnrr dall’allora ministro Patrizio Bianchi, membro del governo Draghi in quota Pd». Quanto ai presunti tagli, invece, Valditara ribadisce: «La spesa per la scuola, certificata dall’ufficio studi di Camera e Senato, è cresciuta in modo significativo tanto che le risorse complessive sono aumentate di circa l’11% nelle due ultime leggi di bilancio». Ma non solo. «L’onorevole Schlein risulta male informata anche sull’educazione al rispetto, all’empatia e alle relazioni corrette che noi, per la prima volta, abbiamo inserito nelle nuove linee guida sull’educazione civica e nei nuovi programmi scolastici», dice Valditara ricordando che, anche in questo campo, «il Pd non ha mai fatto quanto oggi contesta al Governo».