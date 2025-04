Treni gratis, sconti e aiuti ai disabili: il piano governo per evitare il caos a Roma

Wikipedia

Da credente è stato uno dei primi, il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a postare un messaggio di cordoglio per la scomparsa del Papa: " Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre " ha scritto sul suo profilo di X, ma da ministro dei Trasporti e delle infrastrutture è andato oltre pensando e pianificando l'arrivo dei pellegrini nella Capitale.

Un aiuto concreto

" Come ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, al di là della commozione, c'è anche l'impegno nelle prossime ore perché immaginiamo che migliaia e migliaia di pellegrini si avvicineranno a Roma. Stiamo ragionando, anche con Ferrovie, di aumentare l'offerta di treni, offrire accompagnamenti gratuiti per disabili e anziani e prezzi scontati per chi non se lo potrà permettere. Fino a ieri abbiamo lavorato per il successo del Giubileo e nelle prossime ore dovremo, purtroppo, occuparci delle anime che convergeranno a Roma ". Ha spiegato in un'intervista al Tg1.

Al momento l'organizzazione è legata molto alla data delle esequie che ancora non è stata comunicata.

In quel momento partirà la parte più "complicata" della macchina organizzativa, già in moto, per permettere a chiunque voglia raggiungere Roma per i funerali del Santo Padre, di farlo nella maniera più semplice e sicura.