Neonato morto al Pertini: il ministro Schillaci al lavoro su nuovi protocolli

La notizia del neonato morto all'ospedale Pertini di Roma ha ancora molta eco. Il caso, drammatico, ha scosso le coscienze e avuto il merito di accendere i riflettori su una situazione che si verifica in numerosi casi. Inevitabile l'attenzione del ministro, che in questi giorni ha studiato il caso e poche ore fa ha dichiarato che al ministero della Salute si sta lavorando affinché non accadano più fatti di questo tipo. Orazio Schillaci sta seguendo con la massima attenzione il caso del bambino e della sua mamma, alla quale esprime " tutta la sua vicinanza in un momento tanto difficile e doloroso ".

Così si legge in una nota diramata dal ministero della Salute, nella quale si informa che è stata " immediatamente chiesta una relazione dettagliata alla Regione Lazio per chiarire la dinamica della triste vicenda e verificare il rispetto dei protocolli e delle procedure previste ". Un atto dovuto ma anche necessario per capire quali siano le falle del sistema e come fare per risolverle. Infatti, come si spiega nella nota, " quanto accaduto all'ospedale Pertini ha fatto emergere problematiche che hanno riguardato, e possono riguardare, molte altre donne e il ministro intende affrontarle mettendo in atto tutte le misure necessarie a garantire piena sicurezza delle partorienti e dei bambini ".