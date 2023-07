"Italia meglio di altri Paesi dell'Eurozona". La verità sui dati Istat

I dati Istat relativi al secondo trimestre del 2023, quello relativo al periodo aprile-giugno, riferiscono che in base alla stima preliminare, il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è calato di 0.3 punti percentuali rispetto al periodo precedente. Ma, quello che in pochi hanno fatto notare e che hanno rilevato, è che è aumentato di 0.6 punti percentuali in termini tendenziali. Le rilevazioni Istat non sono straordinarie, ma l'Italia comunque tiene e il governo, come ha spiegato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sta lavorando per migliorare laddove si può intervenire.

" Siamo in crescita ancorché ovviamente notiamo che ci sono dei problemi ", ha detto il ministro in conferenza stampa, sottolineando che l'Italia è cresciuta dello 0.8% nel secondo trimestre, come crescita acquisita, mentre l'Eurozona è cresciuta dello 0.3% come media. La solita sinistra ha colto l'occasione per puntellare il governo sugli errori effettuati nella gestione del Paese concentrandosi sulla perdita dello 0.3% ma i dati Istat nella loro completezza raccontano un'altra verità. " L'Italia va di gran lungo meglio degli altri grandi Paesi europei e della media dell'Eurozona anche se, in questo dato ci sono segnali sui consumi e sugli investimenti delle imprese di cui dobbiamo tener conto ", ha proseguito il ministro nella conferenza, spiegando che ​la speranza è che " il patto anti-inflazione contribuisca " a incentivare i consumi interni, così come le altre misure per le famiglie numerose, la social card e il taglio del cuneo.

L'intervento sull'inflazione con il patto ad hoc, ha aggiunto Urso, è stato studiato per " dare il colpo decisivo all'inflazione riconducendola a livelli naturali. Con l'impegno di tutta la filiera e quindi mi auguro anche della produzione ". Quest'oggi, prosegue il ministro, il garante dei prezzi " ha incontri con la grande distribuzione, i commercianti, gli esercenti, i produttori per presentargli la proposta che abbiamo elaborato in un confronto continuo in riunioni che si sono susseguite per settimane di un accordo che abbiamo chiamato patto anti-inflazione ".