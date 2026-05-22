Turismo, il ministro Mazzi presenta la nuova campagna di comunicazione "Viaggio organizzato"

"Viaggio organizzato. Vacanza assicurata": è il titolo della comunicazione istituzionale a favore del turismo organizzato, dei tour operator e delle agenzie di viaggio presentata oggi dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. L'iniziativa, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, mira a promuovere le prenotazioni delle vacanze da parte dei turisti, affidandosi agli operatori professionali.

"In un contesto internazionale complesso, lo spot intende informare sui vantaggi dei viaggi organizzati per avere maggior sicurezza, la garanzia del rimborso oltre ad assistenza e tutela in caso di imprevisti o cancellazioni", spiega una nota. Protagonista dello spot è il conduttore televisivo Marco Liorni, che con la sua partecipazione amichevole ha scelto di sostenere l'iniziativa. Il messaggio del video è: 'Ricordati: viaggio organizzato, vacanza assicurata"'.

"La campagna, ideata per contrastare l'allarmismo eccessivo e rispondere alle difficoltà segnalate dalle agenzie di viaggio, si presenta come un messaggio di vicinanza e attenzione istituzionale- continua la nota - La programmazione su Rai, radio e social media punta a superare i 45 milioni di contatti e i 30 milioni di impression, confermando l'impegno del Governo e del Ministero del Turismo a sostenere il comparto turistico e ad accompagnarne il percorso di crescita".

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha richiamato il valore dell'iniziativa, evidenziando il ruolo dei professionisti del viaggio organizzato come presidio di assistenza e tutela, soprattutto nelle fasi sociali ed economiche più incerte.