Gli ucraini hanno affondato una nave da guerra russa nel porto di Bengasi. Il mare è quello in cui d’estate vi bagnate tutti voi. Io no, perché in mare non metto neanche un piedino. Ma per avere la guerra davanti a casa basta stare sulla riva. Zelensky aveva lasciato intendere che gli alleati europei sapessero del raid. Venerdì ha telefonato a Giorgia Meloni e ha chiarito che Kiev aveva agito senza coordinarsi con loro. Meloni gli ha fatto presente che l’operazione «ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo». Poi, all’assemblea di Noi Moderati, ha ribadito il sostegno all’Ucraina. «Ma questo non può mai venire prima della difesa dell’interesse nazionale italiano», ha aggiunto.

Le do ragione. A tenere la guerra lontana da casa nostra deve pensarci lei. Ma l’interesse nazionale ha anche un domani. Nella Libia orientale comanda il generale Haftar, sostenuto dall’Egitto e dalla Russia. I russi ci sono già, con le navi nei porti e gli uomini dell’Africa Corps. A me quella costa fa pensare a una nuova Siria sotto tutela egiziana. Intanto, dopo il raid, un convoglio militare russo diretto in Libia ha fatto dietrofront. Se fra cinque anni ci troveremo qualche nave da guerra russa in meno davanti alla Sicilia, magari ringrazieremo Zelensky. E avremo ragione anche allora.

Putin ha aggredito l’Ucraina. Anche chi abita accanto a una potenza nucleare ha diritto di scegliersi gli amici. Io metterei Putin e Zelensky davanti a un tavolo e farei di tutto per tenerceli. So che per arrivare alla pace bisognerà cedere qualcosa. La parola territorio viene facile a chi guarda una carta geografica. A chi ci abita viene in mente la cucina dove mangia, il letto dove dorme, il cimitero dove ha sepolto suo padre. Bisognerebbe ricordarsene prima di passargli la matita sopra casa.

Il prezzo del gas

L’interesse nazionale ha un nome più antico. Si chiama ragion di Stato. Mario Draghi, al quale mi legano stima e amicizia, ci chiese se preferivamo la pace o il condizionatore acceso. Perfino davanti al termostato avevamo un dovere morale. Dall’Azerbaigian compriamo gas e petrolio e con Baku abbiamo stretto rapporti militari. Nel settembre 2023, dopo mesi di blocco e l’offensiva azera, i cristiani armeni furono cacciati dal Nagorno-Karabakh, dove vivevano da secoli. In una settimana più di centomila persone ripararono in Armenia. Fu pulizia etnica.

L’ordine e la coscienza

Nell’ultima lettera di Gianni De Gennaro mi ha colpito un inciso. Scrive di avere obbedito agli ordini ricevuti e assolto i compiti affidatigli «anche contro la mia volontà». Subito dopo ricorda incarichi ai quali si sarebbe volentieri sottratto. Ammette la possibilità di aver commesso errori, «forse qualcuno imperdonabile», e chiede perdono alle persone che ha coinvolto senza volerlo. La parola volontà c’è. La parola coscienza manca.

Un servitore dello Stato può benissimo accettare un incarico sgradito. Ma se mi ordinano di fare una cosa che so essere ingiusta, debbo eseguirla? L’obiezione la conosco. Se ciascuno decide per conto suo che cosa è bene e che cosa è male, lo Stato va al diavolo. E se, per tenere in piedi lo Stato, rinunciamo tutti a farci quella domanda, dove andiamo a finire?

Churchill aveva bisogno di Stalin per battere Hitler. Al suo posto che cosa avremmo fatto? Nel maggio del 1945 i britannici riconsegnarono migliaia di prigionieri sloveni agli uomini di Tito. Molti furono ammazzati. In una foiba slovena, fra i resti di migliaia di persone, gli archeologi hanno trovato un pezzo di gamba artificiale. C’era dunque anche un uomo che per camminare aveva bisogno di quella protesi. Chi avrebbe potuto tirarlo giù dal camion?

Al processo di Gerusalemme Eichmann citò Kant. Hannah Arendt spiegò che cosa quell’organizzatore di deportazioni aveva fatto dell’idea del dovere. Aveva preso la volontà di Hitler come misura della propria. Io il dovere di Kant lo intendo così. «Fa’ quel che devi, accada quel che può». Tutto sta in quel devi. Se mi ordinano di consegnare un innocente, il mio dovere è disobbedire. Ci vuole perfino un po’ d’incoscienza, qualche volta, per scegliere la coscienza. E in quel momento si è soli.

Anche chi governa è solo. Noi mettiamo una croce sulla scheda. Poi tocca a una persona in carne e ossa prendere la penna e firmare. Le necessità militari sono reali, i compromessi talvolta inevitabili. Proprio per questo occorre conoscere il prezzo, dire chi lo paga, impedire che la ragion di Stato renda invisibili le sue vittime. La storia la fanno uomini liberi. E la libertà pesa. Se firmo, so chi verrà sacrificato. Se poso la penna, che ne sarà di quelli che mi hanno affidato il compito di proteggerli?

Per fortuna a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni. Mi fido della sua coscienza. Guai se lì arrivassero Schlein e Conte. Due mezze porzioni di coscienza, messe insieme, non ne fanno una. Fanno un disastro intero.