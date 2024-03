Il gruppo motore di sviluppo del Paese con grandi opere e economia circolare

Più servizi e territori collegati sempre meglio. Il piano industriale «Green diligent growth» 2024-2028 di Acea è incardinato su questi due target che il gruppo, primo operatore in Italia nel settore idrico e secondo a livello europeo, si è prefissato nei prossimi anni per incrementare i capex e il valore per gli azionisti.

L'azienda è attualmente focalizzata sulle attività regolate e ha articolato il suo business plan su tre pilastri strategici: le persone, attraverso la formazione e lo sviluppo professionale ma anche potenziando il welfare aziendale; i sistemi, mediante l'impiego di tecnologie all'avanguardia a partire dall'intelligenza artificiale; e infine i processi, nell'ottica di una maggiore ottimizzazione della gestione operativa e della qualità del servizio.

L'obiettivo del gruppo guidato dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo è rafforzare la posizione di leadership su scala nazionale. Un primato testimoniato anche dal suo coinvolgimento in prima linea nella realizzazione di grandi opere strategiche per il Paese come ad esempio il raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera. Acea è in particolare al lavoro per: aumentare la resilienza dei sistemi idrici, innovare la gestione delle reti, sviluppare i processi di collettamento e depurazione.

Il gruppo intende, inoltre, semplificare la sua struttura societaria, ma investire sull'acqua significa soprattutto ragionare in un'ottica di economia circolare. Si tratta di un valore imprescindibile per il gruppo, che implementerà sistemi e processi industriali di ultima generazione per limitare le perdite idriche, creare nuovi impianti e puntare sul riuso di acque reflue contro alluvioni e siccità. Il piano di investimenti programmati nel prossimo lustro supera infatti i 4,7 miliardi, cifra che verrà spesa per lo sviluppo delle infrastrutture di alta qualità e affidabili. Quanto invece ai conti, Acea si aspetta per il margine operativo lordo una crescita media annua del 5% per raggiungere alla fine del 2028 quota 1,8 miliardi.

Obiettivi che sono stati promossi dalla Borsa, dove nell'ultimo mese il titolo Acea ha messo a segno un progresso pari al 13 percento. A premiare la strategia di Acea è stata anche l'agenzia Fitch, che mercoledì scorso ha portato l'outlook del gruppo da negativo a stabile. Il miglioramento, spiegano dall'agenzia americana, è dovuto alla «buona performance finanziaria registrata nel 2023», mentre il rating, confermato a BBB+, «riflette la solidità del business model e della strategia evidenziata nel piano industriale».

GLN